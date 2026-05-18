Минобороны: ПВО сбили 35 украинских БПЛА за четыре часа
Днём и вечером 20 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО перехватили аппараты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
Как уточнили в Минобороны, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями.
Также украинские БПЛА сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ атакуют на Украине только военные и околовоенные цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
