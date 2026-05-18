Врач предупредила россиян о скрытом риске жевательной резинки

Гастроэнтеролог Виктория Степанова в беседе с «Лентой.ру» рассказала о скрытых опасностях жевательной резинки. По её словам, привычка жевать жвачку, как и стремительный приём пищи или разговоры во время еды, приводит к заглатыванию лишнего воздуха.

Врач уточнила, что часть проглоченного воздуха выходит через отрыжку, а остальная попадает в кишечник, провоцируя вздутие. Чтобы предотвратить эту проблему, специалист рекомендовала есть не спеша, тщательно пережёвывать пищу и отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора за столом.