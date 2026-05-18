Врач предупредила россиян о скрытом риске жевательной резинки
Гастроэнтеролог Виктория Степанова в беседе с «Лентой.ру» рассказала о скрытых опасностях жевательной резинки. По её словам, привычка жевать жвачку, как и стремительный приём пищи или разговоры во время еды, приводит к заглатыванию лишнего воздуха.
Врач уточнила, что часть проглоченного воздуха выходит через отрыжку, а остальная попадает в кишечник, провоцируя вздутие. Чтобы предотвратить эту проблему, специалист рекомендовала есть не спеша, тщательно пережёвывать пищу и отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора за столом.
Степанова также отметила, что метеоризм могут вызывать газированные безалкогольные напитки, пиво и игристое вино. Кроме того, к аналогичному эффекту способны приводить отдельные сахарозаменители, в частности сорбит и ксилит.
Ранее российские ученые создали умную жвачку, укрепляющую эмаль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
