Роскачество объяснило, зачем вводится стандарт Muslim friendly для клиник

Стандарт Muslim Friendly разработан для адаптации сервиса в российской сфере гостеприимства и здравоохранения под потребности иностранных туристов, сообщает РИА Новости.

«Стандарт Muslim Friendly — лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей», — говорится в сообщении ведомства.

В организации подчеркнули, что стандарты разрабатываются исключительно под конкретный рыночный запрос и с учётом объективных потребностей отрасли.

В Роскачестве подчеркнули, что любая сертификация в этой сфере является сугубо добровольной. Внедрять стандарт могут только те организации и предприниматели, кто видит в этом коммерческий смысл для привлечения дополнительного потока клиентов.

Ранее Роскачество сообщило о запуске сертификации Muslim Friendly для российских клиник, санаториев и медицинских центров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
