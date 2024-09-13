Любимова оценила сборы российских фильмов в 25 млрд рублей

Российские фильмы собрали в прокате с начала 2024 года более 25 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Объем рынка кинопроката на 82% обеспечен российскими картинами. К концу августа на счету отечественных фильмов уже более 25,7 млрд рублей», - сказала Любимова в интервью ТАСС.

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По ее словам, за этот период российские кинотеатры посетили более 87 млн человек.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с учетом провального лета, когда ни одна картина не заработала в прокате даже 500 млн рублей, сборы по итогам года составят 41-42 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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