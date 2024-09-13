Любимова оценила сборы российских фильмов в 25 млрд рублей

По ее словам, за этот период российские кинотеатры посетили более 87 млн человек.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с учетом провального лета, когда ни одна картина не заработала в прокате даже 500 млн рублей, сборы по итогам года составят 41-42 млрд рублей.

