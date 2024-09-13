«Вкусы отличаются»: Предложение давать фильмам прокат сразу по всему СНГ сочли «воздухом»

Предложение Фонда кино Армении о том, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, является «воздухом», заявил директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов в разговоре с НСН.

Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Он рассказал, что документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся. Семенов уверен, что инициатива не получит поддержки.