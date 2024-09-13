«Вкусы отличаются»: Предложение давать фильмам прокат сразу по всему СНГ сочли «воздухом»

Инициатива Армении не получит никакой поддержки, потому что взгляды разных членов СНГ на фильмы очень сильно разнятся, отметил в эфире НСН Анатолий Семенов.

Предложение Фонда кино Армении о том, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, является «воздухом», заявил директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов в разговоре с НСН.

Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Он рассказал, что документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся. Семенов уверен, что инициатива не получит поддержки.

«Союз», «Дэдпул» и «ужасный» Кейдж: В России поспорили о борьбе с пиратами
«Тут вопрос не в том, чтобы дать согласие правообладателей на прокат. Вопрос административный. Соответственно, это не вопрос авторских прав. То есть, если СНГ договорится, что какой-то фильм выпускается на территории СНГ в прокат, то, соответственно, его можно прокатывать в любой стране. Но это не значит, что это автоматически дает право на показы этого фильма в кинотеатрах без заключения лицензионного соглашения с правообладателем, с киностудией или с прокатчиком. Речь идет именно о том, что каждая страна СНГ должна признавать прокатное удостоверение. Уверен, что эта инициатива не получит никакой поддержки, потому что вкусы разных членов СНГ очень сильно отличаются», – сказал Семенов.

Он отметил, что инициатива Фонда кино Армении является «сотрясанием воздуха».

«Это декларация воздуха. Армении сейчас в принципе достаточно сложно какие-то инициативы выдвигать с учетом осложнившихся отношений с Россией. Ну и в целом концепция, что все страны СНГ будут одинаково смотреть на то, что допустимо, а что недопустимо… Не будет такого. Не уверен, что тут вообще о какой-то помощи может идти речь. Это просто попытка легализовать единое разрешение на показ прокатного удостоверения. Такое сотрясение воздуха ни о чем, я бы сказал», – указал собеседник НСН.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что с начала года в России было возбуждено более сотни административных дел о нелегальном кинопрокате. По ее мнению, проблема пиратства в кинотеатрах и интернете актуальна «не два последних года», а с «момента существования авторского права в принципе», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинопрокатСНГФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры