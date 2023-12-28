«Воинские традиции, культура и православие!» В РПЦ особое отношение к казачеству
Представитель РПЦ по взаимодействию с казачеством рассказал НСН, на чём основан современный образ казака.
Руководитель пресс-службы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин в интервью НСН рассказал, что образ казака-воина наиболее исторически верен, но у казаков сохранилась и своя богатейшая культура:
«Да, во все времена казаки были в первую очередь воинами, которые защищали Отечество, селились где-то на границах государства и были, по сути, пограничниками. Они все время жили в состоянии боевой готовности. Но очень важно не забывать, что казаки — это не только воины. У казаков есть своя богатейшая культура, тот же, фольклор. Сегодня очень многие казаки занимаются и патриотической работой, и воспитанием подрастающего поколения. Развита и традиционная казачья кухня. Акцент на казака-воина сейчас сделан, потому что идет спецоперация», — пояснил собеседник НСН.
По его мнению, до начала СВО медийный образ казачества не отражал реальной жизни современных казаков:
«То, что казачество ассоциируется лишь с героической, с трагической историей, с фольклором, — это верно и нет одновременно. Многие люди в России видели современное казачество именно через призму материала, который подавался в масс-медиа — исторических фильмах, фестивалях, конференциях, историко-документальных выставках. При этом реальная жизнь казаков ускользала из сферы внимания СМИ, информация не доносилась до остальных россиян. Образ казачества не отражал реалий даже последних 5-10 лет», — считает священнослужитель.
Иерей Тихон Лазуткин подчеркнул религиозную составляющую казачества.
«Казаки максимально органично сочетают православие со своей культурой и традициями. Сегодня казаки не просто служат Отечеству, еще это люди, которые с большим вниманием относятся к вопросам веры и нравственности. Это в большинстве своем православные люди, активно применяющие нормы христианской этики и морали в своей жизни. В зоне спецоперации в большинстве казачьих батальонов есть свои священники, они поддерживают бойцов молитвенно, совершают богослужения. Вера помогает казакам не только в повседневной жизни, но и в зоне спецоперации», — рассказал священник.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов заявил, что рост числа участников «Казачьего диктанта» показывает, что россиян привлекает образ казачества, со временем масштабы акции могут увеличиться многократно.
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