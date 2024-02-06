«Учись, казак!»: Кого Путин выбирает в атаманы
После назначения президентом новых атаманов в Сибири и на Дальнем Востоке, депутат Госдумы рассказал в эфире НСН, как в России казаки сейчас становятся атаманами.
Старая казачья поговорка "Терпи казак, атаманом будешь" сейчас работает иначе, рассказал НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, а ныне депутат Госдумы Николай Долуда по следам новых кадровых назначений президента Путина.
Вчера президент России утвердил Андрея Тимошенко атаманом Сибирского войскового казачьего общества, а Александра Агибалова – атаманом Уссурийского войскового казачьего общества. По мнению Долуды, сейчас надо не терпеть, а много учиться:
«Слово «терпеть» здесь не совсем подходит. Дело в том, что атаманов выбирают из самых опытных и авторитетных казаков, за которыми пойдут все остальные. Вот кого избирают! Надо быть идеологически устойчивым, сильным управленцем и волевым организатором, и этому надо учиться. Впервые президент в 2020 году поставил задачу готовить кадры для казачьих обществ, но у нас нет своих военных училищ, академий. Поэтому мы готовим кадры в кадетских казачьих корпусах, которых сегодня уже более 30, в казачьих школах, которых у нас уже порядка 120, в казачьих классах, которых только на Кубани порядка пяти тысяч. Именно там начинается отбор лидеров – атаманы классов, школы, корпусов. Их не назначают, их выбирают сами дети», - объяснил собеседник НСН.
По словам Долуды, в ассоциацию казачьих вузов вошли уже 25 высших заведений России:
«Мы выстроили уже целую систему вузов, куда отбираем молодых казаков, которые окончили казачьи школы и классы, формируем из них казачьи группы. Там изучают не только историю, культуру и обычаи казачества, наши студенты изучают стратегию государственной политики, нормативно-правовую базу, законы, распоряжения и указы президента. И в этих студенческих группах формируются и растут те лидеры, которые после окончания вуза будут избираться атаманами первичных казачьих обществ, а затем и казачьих войск», - резюмировал депутат Госдумы.
Рассказал он и о новых атаманах, которых вчера назначил Владимир Путин:
«У Александра Агибалова вообще удивительная судьба. Это кубанский казак, который в свое время был начальником штаба Екатеринодарского казачьего отдела. На Кубани он был лидером молодежной организации, в которой более 110 тысяч человек. Затем по моей просьбе он уехал на Сахалин, возглавил там казачий отдел, поднял его на новый уровень. Казаки увидели, какой он мощный организатор, как соблюдает традиции. А Андрей Тимошенко – это Герой России, десантник, звание он получил еще в 1995 году. Он сумел доказать и показать, что именно лучший управленец и лучший организатор становится лучшим атаманом», - отметил Долуда.
Сейчас для казаков предусмотрено четыре вида службы, также они активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи и защищают страну в рамках СВО.
«Атаманы войсковых казачьих обществ избираются на выборных кругах на пять лет. Войсковой атаман может исполнять полномочия свои в течение двух сроков. Полномочия достаточно серьезные и обширные, они определены в Уставе любого казачьего общества. Также порядок определяется федеральным законом №154, который регламентирует государственную и иную службу российского казачества. Там определено четыре вида службы: участие в охране общественного порядка, участие в охране государственной границы, природоохранная деятельность и участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», - пояснил бывший атаман.
На сегодняшний день уже 28 тысяч казаков с учетом ротаций выполняют боевые задачи по защите интересов России в зоне СВО на различных направлениях, в составе 20 добровольческих отрядов. Уже 1300 казаков награждены государственными наградами, в ближайшее время еще до 500 казаков будут награждены за мужество, храбрость и героизм, рассказал НСН депутат Госдумы.
Ранее руководитель пресс-службы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал «Радиоточке НСН», на чём основан современный образ казака.
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