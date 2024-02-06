«Учись, казак!»: Кого Путин выбирает в атаманы

На сегодняшний день уже 28 тысяч казаков с учетом ротаций выполняют боевые задачи по защите интересов России в зоне СВО на различных направлениях, в составе 20 добровольческих отрядов. Уже 1300 казаков награждены государственными наградами, в ближайшее время еще до 500 казаков будут награждены за мужество, храбрость и героизм, рассказал НСН депутат Госдумы.

Ранее руководитель пресс-службы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал «Радиоточке НСН», на чём основан современный образ казака.

