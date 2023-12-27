«Нужны эмоции!»: Режиссер «По щучьему велению» пророчит успех фильмам про казаков
Александр Войтинский заявил НСН, что российские режиссеры начинают повторяться в сказочных историях, материала не хватает.
Российские режиссеры начинают повторяться в сказочных историях, которые сегодня пользуются популярностью у зрителей, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе с НСН. Он уверен, что авторам картин стоит обратиться к казачьему эпосу.
Представители киноиндустрии отмечают сегодня тренд на сказки в российском кино («Чебурашка», «По щучьему велению», «Последний богатырь», «Бременские музыканты» и так далее), которые становятся самыми кассовыми фильмами в России. Большие примеры запланированы и на 2024 год: «Огниво», «Летучий корабль» и другие. Войтинский признался, что нужны новые материалы и новые сценарии.
«Я думаю, что дойдет и до казачьего эпоса. Этот процесс в самом начале, сейчас все вспыхнуло, все будет освоено. Дойдем, дотянемся и до этого, пойдем дальше. Сейчас время сказок, да. Поэтому нужны новые материалы, так как начинают повторяться компании и режиссеры, снимают одни и те же истории. Стоит обратиться в эту сторону», - объяснил он.
При этом режиссер отметил, что хорошо написанных историй о казаках не так много, необходимо трансформировать их в ценный для зрителя продукт.
«Историй о казаках мало, хороших сценариев практически нет. Надо приспосабливаться к современным требованиям. Люди приходят в кино за новым, так как старое уже видели, это все вторично. Нужны эмоции, это обновление постоянное, оно требует материала. Компания, которая придет с пачкой актуальных сценариев, займет лидирующую позицию. И зритель обязательно пойдет смотреть», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал о съемках сказки «Огниво», работа над картиной стартовала в августе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бочкарёв: Ввод индивидуального жилья в Новой Москве в 2023 году не сократился
- СМИ: в офисах Ивлеевой начались обыски
- Россиянам рассказали об особенностях хранения салатов
- «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за комикс «Голубь Геннадий»
- Московский международный кинофестиваль пройдет 19-26 апреля
- СМИ: Сбербанк введет для девелоперов комиссии за льготную ипотеку
- С блогера Чекалиной сняли все ограничения
- ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года
- Мэр Уфы нашел отголоски своего детства в «Слове пацана»
- «Мир горит корью»: Попова заявила, что вирусы завезли в Россию из 16 стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru