«Нужны эмоции!»: Режиссер «По щучьему велению» пророчит успех фильмам про казаков

«Я думаю, что дойдет и до казачьего эпоса. Этот процесс в самом начале, сейчас все вспыхнуло, все будет освоено. Дойдем, дотянемся и до этого, пойдем дальше. Сейчас время сказок, да. Поэтому нужны новые материалы, так как начинают повторяться компании и режиссеры, снимают одни и те же истории. Стоит обратиться в эту сторону», - объяснил он.

При этом режиссер отметил, что хорошо написанных историй о казаках не так много, необходимо трансформировать их в ценный для зрителя продукт.

«Историй о казаках мало, хороших сценариев практически нет. Надо приспосабливаться к современным требованиям. Люди приходят в кино за новым, так как старое уже видели, это все вторично. Нужны эмоции, это обновление постоянное, оно требует материала. Компания, которая придет с пачкой актуальных сценариев, займет лидирующую позицию. И зритель обязательно пойдет смотреть», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал о съемках сказки «Огниво», работа над картиной стартовала в августе.

