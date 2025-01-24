«Трюк от прокатчиков!»: Как турецкий «Холоп» обошел «Василия» с Петровым
Роман Исаев объяснил НСН замену «Холопа 3» на турецкую версию, оценив потенциал этой картины и ее главного конкурента - «Василия» с Александром Петровым в 300 миллионов рублей.
В России огромная фанатская аудитория турецкого актера Керема Бюрсина, поэтому в первые дни проката ремейк «Холопа» неожиданно обошел «Василия» с Александром Петровым, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Главными новинками киноуикенда стали комедия «Василий» о мексиканских приключениях Александра Петрова и турецкая версия «Холопа» - «Холоп. Великолепный век». При этом изначально на дату 23 января стоял фильм «Холоп 3», но в ноябре вместо него появилась турецкая версия, а судьба нового фильма Клима Шипенко теперь неизвестна. Исаев рассказал о судьбе двух «Холопов» и «Василия».
«История с появлением турецкого «Холопа» и исчезновением «Холопа 3» понятна. Я думаю, это был трюк от прокатчиков для прогрева аудитории, так как «Холоп 3» в такие сроки просто не мог появиться. Такую большую картину с потенциалом сбора нельзя просто сделать на коленке за полгода, физически невозможно было снять третью часть. Гипотетически «Холоп 3» может появиться на следующий Новый год, не раньше. В итоге «Холоп 3» превратился в турецкого «Холопа», что просто было маркетинговой задумкой. Мы с большим интересом и изумлением наблюдаем, что ремейк «Холопа» по итогам двух дней проката уверенно стоит на первом месте. Это подтверждает тот факт, что у нас огромная фанатская аудитория Керема Бюрсина. Лояльный зритель с удовольствием пошел. Мы знаем, что фильмы в первые дни отыгрывают самую лояльную аудиторию, а потом в кино уже идет универсальный зритель», - рассказал он.
Исаев отметил, что «Василий» еще может обойти «Холопа», но в любом случае картины не соберут больше 300 миллионов рублей.
«То, что «Холоп» обошел «Василия», в котором играет любимец всея Руси Александр Петров, удвоенный в кадре, это достаточно удивительно, потому что «Василию» прочили первую строчку. Вполне вероятно, что «Василий» разойдется на выходных и возьмет свое. Но, конечно, ни «Холоп», ни «Василий» на миллиард не претендуют, это более спокойные с точки зрения кассового потенциала жанровые фильмы. Я думаю, что у них сборы за уикенд будут в районе 100 миллионов рублей, если не произойдет чуда. В итоги они соберут 200-300 миллионов рублей», - спрогнозировал собеседник НСН.
Фильм «Холоп 2» вышел на экраны 1 января 2024 года и является на сегодня самой кассовой картиной этого года, собрав 3,8 млрд рублей. Первая часть «Холопа» (2019 год выпуска) заработала 3,082 млрд рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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