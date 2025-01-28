Дочь Мантурова, Орда и спецэффекты: От «Злого города» ждут миллиардных сборов
Фильм «Злой город» привлечет зрителей в кинотеатры спецэффектами и исторической канвой, а не дочерью вице-премьера в главной роли, заявил НСН Роман Исаев.
У фильма «Злой город» Константина Буслова есть шансы стать миллиардером, однако он не обойдет по популярности такие хиты, как «Бременские музыканты», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие, сказал в эфире НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
В фильме «Злой город» об осаде Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке сыграет дочь вице-премьера России Дениса Мантурова по имени Леонела. Кинолента выйдет на экраны 30 января. Исаев усомнился, что у Леонелы хватит актерской харизмы для привлечения зрителей в кинотеатры, однако это сделает актер Алексей Гуськов.
«Этот релиз будет интересен тем, что это исторический фильм на базе великой и очень непростой истории взаимодействия Руси и Золотой Орды. Людей заставят пойти в кинотеатр спецэффекты, историческая канва, схватки, стрелы, любовь. Это все даст ту эмоцию, которая заставит людей посмотреть, насколько аутентично и правдиво сделан фильм относительно исторического контекста. Мы прекрасно относимся к Леонеле Мантуровой, однако у нее недостаточно харизмы актрисы, чтобы привлечь большую аудиторию в кинотеатры. Скорее это сделает народный артист России Алексей Гуськов, который любим несколькими поколениями российских зрителей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, «Злой город» может собрать в прокате миллиард рублей.
«Подобные фильмы не выходили со времен «Сердца пармы», поэтому мы надеемся, что лента действительно станет лидером уикенда и соберет достойные деньги. Однако говорить о том, что это будет какой-то уровень, сопоставимый с «Холопами», «Бременскими музыкантами», «Волшебником изумрудного города» или какими-то подобными фильмами, конечно, не приходится. У него есть потенциал стать миллиардером, мы ему этого желаем. Рекламы у проекта достаточно, однако можно было бы сделать интернет-продвижение более тонким», - заключил Исаев.
Ранее киносказка «Домовенок Кузя» стала четвертой лентой, которая в 2025 году собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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