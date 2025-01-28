Дочь Мантурова, Орда и спецэффекты: От «Злого города» ждут миллиардных сборов

У фильма «Злой город» Константина Буслова есть шансы стать миллиардером, однако он не обойдет по популярности такие хиты, как «Бременские музыканты», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие, сказал в эфире НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.