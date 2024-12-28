«Пипл хавает!»: Предновогоднюю битву кинофраншиз сравнили с рок-хитами
Если продолжение успешного фильм приносит миллиарды, то цель оправдывает средства, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров, посетовав, что деньги заменили в кино совесть, этику и талант.
В киноиндустрии нет негласных правил о «приличном» количестве франшиз, поэтому продюсеры не стесняются бесконечных «клонов» успешных фильмов, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Сейчас в российских кинотеатрах идет предновогодняя битва франшиз. 26 декабря на экраны вышел фильм «Иван Царевич и серый волк 6», главным конкурентом которого являются «Елки 11».
«Вообще, конечно, большие цифры в названиях фильмов отталкивают, но посмотрим по результатам проката. Это чисто продюсерское решение, никаких ограничений нет. Один известный рок-музыкант сказал: зачем писать новые хиты, если есть успешные старые? С "Ёлками" примерно то же самое. Если есть успешный хит, который худо-бедно собирает деньги и зрителей, зачем придумывать что-то новое: а вдруг не получится. Эта грань называется совесть и талант, а они сегодня продались и больше ничего своего изобрести не могут, за исключением бесконечных ремейков и экранизаций русских народных сказок», - сказал Шнейдеров.
По его словам, успех в этом году фильмов «Холоп 2 и «Лёд 3», а также намерения снять вторую и третью части «Чебурашки» связаны с тем, что «пипл хавает».
«Это называется цель оправдывает средства – если франшиза собирает миллиарды, то, как выражались известные деятели: пока пипл хавает, их будут снимать. "Чебурашки" могут выходить четыре раза в год или пять, но для того, чтобы индустрия была жива, миллиардники должны выходить два раза в месяц, а не два раза в год», - заключил собеседник НСН.
Самым кассовым фильмом 2024 года в России стал «Холоп 2» Клима Шипенко, который на сегодняшний день заработал 3,8 млрд рублей. «Лёд 3» занял четвертое место по кассовым сборам (1,8 млрд рублей). «Елки 11» за 10 дней в прокате заработали 396 млн рублей, отмечает «Радиоточка НСН»
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