Продюсер заметил, что лично смотрел картину уже около 40 раз, однако каждый новый просмотр вызывает в нем эмоции.

«Фильмы о войне, если они хорошо сделаны, сделаны правильно и с душой, всегда будут вызывать слезы, сколько бы раз ты их не посмотрел. Момент в нашем фильме, который всегда вызывает у меня слезу, - прощание двух молодых людей, главных героев, когда они понимают, что расстаются навсегда, но оба делают вид, поддерживая друг друга, что обязательно встретятся после войны. Мы понимаем, что они, к сожалению, знают, чем это закончится», - поделился Вайнштейн.

Ранее народный артист России Владимир Машков, сыгравший в проекте «В списках не значился» одну из главных ролей, рассказал «Радиоточке НСН», что всегда мечтал поставить повесть Бориса Васильева в театре, однако выпала удачная возможность создать новую экранизацию произведения. Он также отметил, что этот фильм перекликается с событиями, происходящими сегодня на наших глазах

