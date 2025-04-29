Тимур Вайнштейн рассказал о любимой сцене фильма «В списках не значился»
Картина «В списках не значился» показывает историю молодых людей, которые в свои 17-18 лет вынужденно становятся героями, заявил в эфире НСН Тимур Вайнштейн.
При просмотре хорошего военного кино зритель всегда подключается к переживаниям героев и задумывается о важных и вечных вопросах, заметил на светской премьере фильма «В списках не значился» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также является одним из продюсеров проекта. Его слова приводит специальный корреспондент НСН, посетивший событие.
Прокат военной драмы Сергея Коротаева, основанной на одноименной повести Бориса Васильева, начнется в России с 1 мая. Вайнштейн выразил надежду, что лента привлечет молодых людей в кинотеатр.
«У нас уже был показ на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля, реакция, которую мы там получили, это то, что мы ждали, это слезы в конце. Люди зачастую хохочут или громко аплодируют, но в этом случае они погружаются в себя. Зрители понимают то, что пережили люди, которые попали в такие обстоятельства, когда им надо выживать и становится героями, несмотря на то, что им 17-18 лет. У них нет выбора, у них есть только честь, сила духа, за ними страна, и это самое важное, что есть в произведениях Бориса Васильева и в нашем фильме. Очень надеюсь, что в кино пойдет много молодых людей, которые пропустят это через себя и смогут ответить на вопрос: "А смог бы я так?". Я жду реакции зрителей», - заявил он.
Продюсер заметил, что лично смотрел картину уже около 40 раз, однако каждый новый просмотр вызывает в нем эмоции.
«Фильмы о войне, если они хорошо сделаны, сделаны правильно и с душой, всегда будут вызывать слезы, сколько бы раз ты их не посмотрел. Момент в нашем фильме, который всегда вызывает у меня слезу, - прощание двух молодых людей, главных героев, когда они понимают, что расстаются навсегда, но оба делают вид, поддерживая друг друга, что обязательно встретятся после войны. Мы понимаем, что они, к сожалению, знают, чем это закончится», - поделился Вайнштейн.
Ранее народный артист России Владимир Машков, сыгравший в проекте «В списках не значился» одну из главных ролей, рассказал «Радиоточке НСН», что всегда мечтал поставить повесть Бориса Васильева в театре, однако выпала удачная возможность создать новую экранизацию произведения. Он также отметил, что этот фильм перекликается с событиями, происходящими сегодня на наших глазах
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