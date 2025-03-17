«Эксклюзивный контент»: Финкельштейн подсказал «Ростелекому» путь к успеху

По его словам, спонсорских денег «Ростелекому» не хватит, так как с помощью денег не удастся конкурировать с тем же «Яндексом».

«У «Ростелекома» могут быть большие спонсорские деньги, но этого мало. Платформа для приобретения билетов – это куча различных решений: CRM-системы, площадочные и маркетинговые решения. На работу платформы тратится безумное количество денег. Иметь одну платформу – недостаточно, потому что у каждого оператора они есть. В нашей стране господствует «Яндекс», который не дает пользовательскому пути пробиться. Что бы ты ни делал – все равно попадешь в «Яндекс». Я не знаю, как решать эту проблему, вопросов очень много», - заключил эксперт.

Ранее бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов заявил НСН, что рынок развлечений в России растет, в нем много интересных ниш, поэтому «Ростелеком» найдет то, что ему близко, и начнет туда копать.

