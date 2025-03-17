«Эксклюзивный контент»: Финкельштейн подсказал «Ростелекому» путь к успеху

Иметь одну билетную платформу - недостаточно, нужно предлагать людям эксклюзивный контент, заявил НСН Евгений Финкельштейн.

Сегодня в сфере развлечений множество различных билетных операторов, но чтобы вырвать свою долю на рынке нужно генерировать эксклюзивный контент, заявил в эфире НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн.

«Артисты – не Coca-Cola!»: Вернет ли в Россию зарубежных звезд риторика Трампа

Билетная платформа «Муза» — дочерняя компания «Ростелекома» — ранее приобрела неисключительную лицензию на программу «Билетная система SmartBilet», которая разрешает использовать разработку с сохранением права выдачи лицензий. Ранее ООО «СмартБилет» принадлежало Почта-банку, билетный сервис работал в мобильном приложении и на сайте кредитной организации. Позже банк отказался от планов расширять билетный бизнес, чтобы сократить операционные издержки. Финкельштейн усомнился в успехе «Ростелекома» с сфере билетных операторов.

«Не хочу обижать «Ростелеком», но такой шаг им ничего не даст. Сейчас продавцов на рынке очень много. Самое главное - это эксклюзивный контент. Сегодня на рынке его нужно либо покупать, либо добывать, либо платить достаточно большие спонсорские деньги, чтобы его получать. Кроме того, важен пользовательский путь. Люди уже привыкли работать с такими операторами, такие как «Кассир», «Яндекс», МТС и так далее. Нужно брать именно контентом, для чего необходимо огромное количество времени и эксклюзива», - сказал собеседник НСН.
«Пять больших аншлагов!»: Жуков открывает сезон стадионников на фоне «разбана» Шнура

По его словам, спонсорских денег «Ростелекому» не хватит, так как с помощью денег не удастся конкурировать с тем же «Яндексом».

«У «Ростелекома» могут быть большие спонсорские деньги, но этого мало. Платформа для приобретения билетов – это куча различных решений: CRM-системы, площадочные и маркетинговые решения. На работу платформы тратится безумное количество денег. Иметь одну платформу – недостаточно, потому что у каждого оператора они есть. В нашей стране господствует «Яндекс», который не дает пользовательскому пути пробиться. Что бы ты ни делал – все равно попадешь в «Яндекс». Я не знаю, как решать эту проблему, вопросов очень много», - заключил эксперт.

Ранее бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов заявил НСН, что рынок развлечений в России растет, в нем много интересных ниш, поэтому «Ростелеком» найдет то, что ему близко, и начнет туда копать.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостелекомТеатрБилетыКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры