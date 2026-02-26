Депутаты Госдумы ввели обязательную геномную регистрацию военных

Речь в документе идёт о военнослужащих-контрактниках и мобилизованных, добровольцах, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, которые связаны с армией и Росгвардией.

Геномная регистрация будет осуществляться в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при контртеррористических операциях.

Удаление данных зарегистрированных в базе лиц будет происходить в случае их гибели или при достижении ими 100-летнего возраста, а также по письменному заявлению после увольнения со службы.

Ранее Госдума приняла закон о запрете выдачи служивших в ВС РФ иностранцев-контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

