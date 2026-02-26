Названа причина смерти актера Довжика из «Бригады»

Причиной смерти российского актёра театра и кино Владимира Довжика стал инсульт Об этом сайту aif.ru рассказал знакомый артиста Михаил Седельников.

Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова

По его словам, последнюю неделю жизни Довжик »находился под присмотром врачей в реанимации» и ушёл из жизни после тяжёлой борьбы медиков за его здоровье.

«К сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать», — заключил Седельников.

Владимир Довжик умер 24 февраля на 58-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Похороны артиста пройдут на Востряковском кладбище 27 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Театр «Человек»
ТЕГИ:АктерыСмертьКультураНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры