Названа причина смерти актера Довжика из «Бригады»
26 февраля 202616:47
Причиной смерти российского актёра театра и кино Владимира Довжика стал инсульт Об этом сайту aif.ru рассказал знакомый артиста Михаил Седельников.
По его словам, последнюю неделю жизни Довжик »находился под присмотром врачей в реанимации» и ушёл из жизни после тяжёлой борьбы медиков за его здоровье.
«К сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать», — заключил Седельников.
Владимир Довжик умер 24 февраля на 58-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Похороны артиста пройдут на Востряковском кладбище 27 февраля.
