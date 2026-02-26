Названа причина смерти актера Довжика из «Бригады»

По его словам, последнюю неделю жизни Довжик »находился под присмотром врачей в реанимации» и ушёл из жизни после тяжёлой борьбы медиков за его здоровье.

«К сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать», — заключил Седельников.

Владимир Довжик умер 24 февраля на 58-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Похороны артиста пройдут на Востряковском кладбище 27 февраля.