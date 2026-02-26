Россиянам объяснили, сколько можно ездить без номеров на новом автомобиле
Обязанность поставить новый автомобиль на учёт в десятидневный срок многие граждане воспринимают, как возможность в течение 10 дней ездить без номеров, однако это заблуждение. Об этом RT рассказал независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов.
Он указал, что после покупки машины следует поставить её на эвакуатор и таким образом доставить к месту регистрации.
Попов пояснил, что если отправиться в Госавтоинспекцию на новом автомобиле, то можно получить «штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».
Автоэксперт добавил, что если в течение отведённых 10 дней владельца новой машины без номеров снова остановят автоинспекторы, то это будет расцениваться, как повторное нарушение, за что можно лишиться прав на срок до трёх месяцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продажу «красивых номеров» для автомобилей через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали о вреде длительной работы за компьютером
- «Хорроры и свобода»: Звезда фильма «Король и Шут. Навсегда» о рокерах и театре
- Депутаты Госдумы ввели обязательную геномную регистрацию военных
- «Сценаристы визжат от счастья!»: Войтинский о том, как ИИ ускоряет создание фильмов
- Госдума запретила выдачу служивших в ВС РФ иностранцев-контрактников
- Россиянам объяснили, сколько можно ездить без номеров на новом автомобиле
- Захарова посоветовала европейцам «сидеть под столом и не вякать»
- Названа причина смерти актера Довжика из «Бригады»
- Путин: Москва и Минск сделают все для военной безопасности Союзного государства
- Россиянам рассказали, куда можно направить маткапитал в 2026 году