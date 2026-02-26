Россиянам объяснили, сколько можно ездить без номеров на новом автомобиле

Он указал, что после покупки машины следует поставить её на эвакуатор и таким образом доставить к месту регистрации.

Попов пояснил, что если отправиться в Госавтоинспекцию на новом автомобиле, то можно получить «штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Автоэксперт добавил, что если в течение отведённых 10 дней владельца новой машины без номеров снова остановят автоинспекторы, то это будет расцениваться, как повторное нарушение, за что можно лишиться прав на срок до трёх месяцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продажу «красивых номеров» для автомобилей через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».