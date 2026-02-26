«Хорроры и свобода»: Звезда фильма «Король и Шут. Навсегда» о рокерах и театре

1

Актер Влад Коноплёв, сыгравший Андрея Князева в фильме «Король и Шут. Навсегда», в интервью НСН рассказал о съемках в картине, рок-предпочтениях и театральных пристрастиях.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Последний зимний уикенд будет богат интересными рок-концертами. «Ленинград» дважды выступит в Иркутске, Диана Арбенина отправится в Красноярск, «Звери» встретят весну в Улан-Удэ, Вячеслав Бутусов - в Минске, а The Hatters – в Казани.

«КняZz» выступит в Калуге, Xolidayboy порадует фанатов в Благовещенске. Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» даст два больших концерта в двух столицах. Кроме того, в Москве выступит Сергей Галанин.

Влад Коноплёв рассказал, как относится к рок-музыке.

«Я слушаю совершенно разную музыку. Мне нравится и стиль Бутусова, «Наутилуса», того же «Короля и Шута». Я не ставлю их в один ряд, а имею в виду энергию тех лет, обожаю «Сплин» и так далее. При всем при этом я обожаю зарубежную музыку, например Coldplay. Это одна из моих любимых групп, а альбом "Парашюты" (Parachutes) - это просто что-то с чем-то, я могу переслушивать это бесконечно. По настроению я могу слушать кардинально разную музыку, в этом смысле я не фанат одного направления. Если брать современные группы, творчество «Ленинграда» меня не привлекает. При этом меня сильно привлекала группа Shortparis, солист которой, недавно, к сожалению, умер. У них необычное творчество, это абсолютно про искусство. На мой взгляд, эти люди - гении, которые думают не как все. Это круто», - подчеркнул собеседник НСН.

Он раскрыл секрет популярности у молодежи группы «Король и Шут», фильм о которой с его участием идёт в российских кинотеатрах с прошлой недели.

«Я начал слушать "Король и Шут" детально, когда меня утвердили на роль в одноименном сериале. Я до сих пор открываю какие-то новые смыслы, новую энергию этих песен, и прекрасно отношусь к этой группе. Все, что происходит с этой группой и до сериала, и после - это все не просто так, потому что это уникальная группа. Почему она нравится молодежи? Это свобода панка, смешанная с абсолютно понятной, особенно подросткам, историей хорроров, страшилок - это всегда любопытно, когда ты молодой парень. Это свобода в смеси с очень интересными текстами. Ты не просто играешь, поешь ни о чем и панкуешь, а в этом есть смысл, помимо того, что эти люди были свободными и никогда не хотели делать что-то специально, быть модными, понятными. Они и так понятны. В этой музыке есть драйв, в их текстах, в их героях. Это не может не привлекать», - объяснил актер.

