«Хорроры и свобода»: Звезда фильма «Король и Шут. Навсегда» о рокерах и театре
Молодежь привлекает в «КиШ» сочетание смыслов, панк-свободы и страшилок, а крутой театр делает «Озеро», сказал в эфире НСН Влад Коноплёв, отметив, что Князь стал его товарищем.
Музыка: Страшилки и «Парашюты»
Актер Влад Коноплёв, сыгравший Андрея Князева в фильме «Король и Шут. Навсегда», в интервью НСН рассказал о съемках в картине, рок-предпочтениях и театральных пристрастиях.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Последний зимний уикенд будет богат интересными рок-концертами. «Ленинград» дважды выступит в Иркутске, Диана Арбенина отправится в Красноярск, «Звери» встретят весну в Улан-Удэ, Вячеслав Бутусов - в Минске, а The Hatters – в Казани.
«КняZz» выступит в Калуге, Xolidayboy порадует фанатов в Благовещенске. Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» даст два больших концерта в двух столицах. Кроме того, в Москве выступит Сергей Галанин.
Влад Коноплёв рассказал, как относится к рок-музыке.
«Я слушаю совершенно разную музыку. Мне нравится и стиль Бутусова, «Наутилуса», того же «Короля и Шута». Я не ставлю их в один ряд, а имею в виду энергию тех лет, обожаю «Сплин» и так далее. При всем при этом я обожаю зарубежную музыку, например Coldplay. Это одна из моих любимых групп, а альбом "Парашюты" (Parachutes) - это просто что-то с чем-то, я могу переслушивать это бесконечно. По настроению я могу слушать кардинально разную музыку, в этом смысле я не фанат одного направления. Если брать современные группы, творчество «Ленинграда» меня не привлекает. При этом меня сильно привлекала группа Shortparis, солист которой, недавно, к сожалению, умер. У них необычное творчество, это абсолютно про искусство. На мой взгляд, эти люди - гении, которые думают не как все. Это круто», - подчеркнул собеседник НСН.
Он раскрыл секрет популярности у молодежи группы «Король и Шут», фильм о которой с его участием идёт в российских кинотеатрах с прошлой недели.
«Я начал слушать "Король и Шут" детально, когда меня утвердили на роль в одноименном сериале. Я до сих пор открываю какие-то новые смыслы, новую энергию этих песен, и прекрасно отношусь к этой группе. Все, что происходит с этой группой и до сериала, и после - это все не просто так, потому что это уникальная группа. Почему она нравится молодежи? Это свобода панка, смешанная с абсолютно понятной, особенно подросткам, историей хорроров, страшилок - это всегда любопытно, когда ты молодой парень. Это свобода в смеси с очень интересными текстами. Ты не просто играешь, поешь ни о чем и панкуешь, а в этом есть смысл, помимо того, что эти люди были свободными и никогда не хотели делать что-то специально, быть модными, понятными. Они и так понятны. В этой музыке есть драйв, в их текстах, в их героях. Это не может не привлекать», - объяснил актер.
Театр: Свободное «Озеро»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль с Никитой Кологривым «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады и мюзикл «Любовь без памяти».
Театралов Петербурга привлек спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым. В Ростове-на-Дону выбрали «Маугли», а в Нижнем Новгороде «Сказку для взрослых».
Влад Коноплёв рекомендовал спектакли театрального объединения «Озеро» (на фото) и рассказал, что может выйти на театральную сцену уже в 2026 году.
«Я стараюсь следить за театральной жизнью, но меня привлекают, скорее, не государственные репертуары, а, например, творческое объединение театра "Озеро" в пространстве "Внутри". Это люди, которые делают очень крутые вещи на сегодняшний день, я бы хотел с ними поработать. У меня есть предложения от театральных режиссеров, театров, может быть, в этом году я что-то сделаю. При этом я не могу сказать, что мечтаю сыграть поэтов и людей, которые когда-то жили и что-то сделали. Как правило, это очень скудно по уровню рамок, которые мы на сегодняшний день можем представить. За последнее время я не видел ничего нескучного в плане ролей каких-то серьезных людей. Если вернуться к "Озеру", могу рекомендовать их спектакли "Три сестры", "Мертвые души", приходите на любой спектакль этого творческого объединения и кайфанете. В чем их секрет? Свобода слова в рамках возможного, молодая энергия и любовь внутри. Там нет случайных людей, как в труппе в государственном театре. Они собрались все по своему желанию. Это совершенно другая энергия, когда ты собираешь своих людей и создаешь искусство, а не когда тебе сказали это сделать», - отметил актер.
Кино: Кутюр Джоли и советы Князя
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедия «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым и новый фильм с Анджелиной Джоли «Кутюр».
На экраны также выйдут комедия «Драники», мистический триллер «Цинга» с Никитой Ефремовым и военный фильм «Малыш» с Глебом Калюжным.
Влад Коноплёв рассказал о съемках фильма «Король и Шут. Навсегда», в котором он сыграл Андрея Князева, как и в сериале.
«Всё было ярко в том смысле, что это совершенно другая амплитуда героя, другой костюм, я был в восторге от моей прекрасной шубы, которая грела меня на полуострове Рыбачьем. Мне в принципе очень нравится драматургия в полнометражном фильме. Драматургия моего героя глубже, амплитуднее, эффектнее, мне это было очень любопытно играть. Это сказка, там есть моменты большой фантазии режиссера, актеров и всех-всех-всех. Моя же задача была донести глубину героя, о чем он переживает, о чем хочет сказать, чем хочет закончить, и пронести через весь фильм именно драматургическую линию Андрея Князева. Что касается сложностей, непростыми были "физические сцены". Когда сцены очень большие - драки, беготня и прочее, это 12 часов дубля, такой жесткой тренировки. При съемках полнометражного фильма такое бывало часто. К этому надо готовить свое тело, потому что, если ты будешь неподготовлен, у тебя все будет болеть потом утром, а нужно снова и снова идти на съемку».
Актер также рассказал о взаимодействии с лидером группы «Кня Zz».
«Во время съемок полнометражного фильма мы практически не общались с Андреем Князевым. Мы познакомились с ним на подготовке и съемках сериала "Король и Шут" и до сих пор товариществуем, тепло общаемся, всегда поздравляем друг друга с днем рождения и в целом всегда на связи. Это товарищеские отношения. Тогда, на сериале он мне дал очень много советов. Главное для меня было то, что он мне рассказывал очень много про их жизнь, юность, про то, как они формировались вместе с Горшком. Именно свои истории, о которых нигде не написано. После премьеры полнометражного фильма была обратная связь: Андрей, когда посмотрел кино, сказал, что я вырос как актер и, конечно, это приятно», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
