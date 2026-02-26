Захарова посоветовала европейцам «сидеть под столом и не вякать»

Представителей Евросоюза не приглашали на переговоры по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, ранее европейцы были вовлечены в подобные форматы, однако они «мухлевали и жульничали», поэтому теперь их никто не приглашает.

«Вас за этот стол переговоров, никто не приглашал... сидите там под столом и не вякайте», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по Украине мешает урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
