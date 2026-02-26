Россиянам рассказали о вреде длительной работы за компьютером

По его словам, ежедневная длительная работа за компьютером может привести «к изменениям в кистях» и «хроническим болям в области суставов всех пальцев, а ещё в зоне плюснефаланговых суставов».

«Как профилактика — делайте перерыв каждый час минимум на 10 минут, во время которого разминают мышцы и суставы», — отметил врач.

Эксперт также указал на необходимость следить за чистотой рабочего места, так как «под кнопками в мышке и клавиатуре может копиться пыль и бактерии», которые могут привести к возникновению лёгочных патологий.

Ранее кандидат педагогических наук Елена Скаржинская заявила «Радиоточке НСН», что после восьми часов в офисе за компьютером играть ещё 10 часов может быть вредно.

