Россиянам рассказали о вреде длительной работы за компьютером
Боли в суставах рук и пониженный тонус мышц могут стать следствием частого и длительного использования компьютерной мыши. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.
По его словам, ежедневная длительная работа за компьютером может привести «к изменениям в кистях» и «хроническим болям в области суставов всех пальцев, а ещё в зоне плюснефаланговых суставов».
«Как профилактика — делайте перерыв каждый час минимум на 10 минут, во время которого разминают мышцы и суставы», — отметил врач.
Эксперт также указал на необходимость следить за чистотой рабочего места, так как «под кнопками в мышке и клавиатуре может копиться пыль и бактерии», которые могут привести к возникновению лёгочных патологий.
Ранее кандидат педагогических наук Елена Скаржинская заявила «Радиоточке НСН», что после восьми часов в офисе за компьютером играть ещё 10 часов может быть вредно.
