В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля
В настоящее время нет никакого смысла в деноминации или каком-либо ином переформатировании рублёвых купюр. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
По его словам, «уменьшение количества нулей» приведёт только к росту цен из-за «округления в большую сторону», при этом удобства людям реформа не создаст.
«Более того, это вызовет значительное раздражение у людей... Я против любых новаций в этой сфере», — заключил парламентарий.
Ранее в Центробанке РФ расказали о намерении в 2026-2028 годах разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине
- США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией
- Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве
- Объявлены кандидаты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
- Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram
- Полицейские задержали желавшую участвовать в выборах президента Дунцову
- Тренды поменялись: Россияне отказываются от «уколов красоты» из-за денег
- Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля
- СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля