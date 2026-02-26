В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля

По его словам, «уменьшение количества нулей» приведёт только к росту цен из-за «округления в большую сторону», при этом удобства людям реформа не создаст.

«Более того, это вызовет значительное раздражение у людей... Я против любых новаций в этой сфере», — заключил парламентарий.

Ранее в Центробанке РФ расказали о намерении в 2026-2028 годах разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».