В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля

В настоящее время нет никакого смысла в деноминации или каком-либо ином переформатировании рублёвых купюр. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Проблема на копейку»: Запрет сувенирных денег стал «поворотом не туда»

По его словам, «уменьшение количества нулей» приведёт только к росту цен из-за «округления в большую сторону», при этом удобства людям реформа не создаст.

«Более того, это вызовет значительное раздражение у людей... Я против любых новаций в этой сфере», — заключил парламентарий.

Ранее в Центробанке РФ расказали о намерении в 2026-2028 годах разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

