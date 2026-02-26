Госдума запретила выдачу служивших в ВС РФ иностранцев-контрактников
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, запрещающий выдавать другим странам иностранцев, служивших по контракту в Вооружённых силах РФ. Об этом пишет RT.
Речь в документе идёт об иностранцах и лицах без гражданства, служивших по контракту в российской армии или других воинских формированиях, а также выполнявших задачи в зоне боевых действий.
Поправки, которые законопроект вносит в Уголовно-процессуальный кодекс, дополняют список оснований для отказа в экстрадиции.
Ранее Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области (Узбекистан) приговорил гражданина страны к пяти годам колонии за участие в спецоперации на Украине на стороне российских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
