«Дурная инициатива!»: Кортнев высказался против лишения авторских прав артистов-иноагентов
Песни Пугачевой вызывают у людей позитивные эмоции и воспоминания, и их не стоит исключать из эфира, сказал в эфире НСН лидер «Несчастного случая».
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью НСН с иронией прокомментировал инициативу о признании «народными» песен артистов-иноагентов.
Ранее основатели проекта «Песня на войне» предложили разрешить третьим лицам исполнять песни таких артистов, признав их «народными» и лишив иноагентов авторских прав.
«Здесь заложено сильное логическое противоречие: если песни народные, это и есть признание народом заслуг этого артиста. Давайте тогда все популярные песни объявим народными, пускай никакие авторские права не будут соблюдаться на территории нашей страны. Тут или так, или так. Если кто-то оказался по любому поводу неугоден, его можно лишать заработка? Нет, я думаю, что это дурная инициатива. Конечно, вряд ли она пройдет», - сказал Кортнев.
Он также высказался против «забвения» и исключения из эфира песен Аллы Пугачевой (к слову, иноагентом она не признана) или других артистов, попавших в опалу на фоне спецоперации на Украине.
«Здесь должно рассудить время и люди, есть же совершенно объективные критерии оценки: сколько людей эту песню заказывают, сколько слушают. Если песни не вызывают отторжение, а наоборот люди по-прежнему испытывают к ней любовь и привязанность, конечно, их надо оставлять в эфире и прочее. Очень многие песни, которые стали действительно народными, не ассоциируются у людей напрямую с автором. Вряд ли при прослушивании песен Аллы Пугачевой люди будут вспоминать ее позицию, они, скорее, вспоминают свою юность или молодость счастливую, все испытывают только положительные эмоции. Я бы не делал таких вещей», - заключил собеседник НСН.
Ранее один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов говорил НСН, что на фоне спецоперации на Украине в российском обществе сформировался запрос на новый культурный контент, и объяснил, с чем связаны «перегибы» в патриотических песнях.
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