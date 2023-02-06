«Новая культура!»: Вадим Самойлов объяснил «перегибы» в песнях на фоне спецоперации
Перегибы в песнях связаны с тем, что все музыканты остро переживают ситуацию, сказал в эфире НСН сооснаватель «Агаты Кристи», объяснив, когда придет время более душевных песен на эту тему.
На фоне спецоперации на Украине в российском обществе сформировался запрос на новый культурный контент, сказал в интервью НСН один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Ранее стало известно, что Олег Газманов стал художественным руководителем национального проекта патриотической песни «Родники». СМИ утверждали, что на создание интернет-базы патриотических песен выделено 17 млн рублей.
«Сейчас такое время, что есть понимание и у социума, и у руководства телерадиокомпаний, и у политиков, что есть потребность в новом культурном контенте. Не сугубо развлекательном, а более актуальном, философском и глубоком, что свойственно российским музыкантам. То что первое время мы как неофиты будем немножко перегибать палку, наверное, в сторону сегодняшней, военной ситуации, это нормально, потому что все это очень остро переживают. Потом ситуация стабилизируются и начнутся более душевные песни. Если перегибы и случатся, они быстро отыграются в обратную сторону самим обществом. Наш народ чувствует, душа у него большая, он сам воспримет то, что ему близко, а то, что не близко, отойдет на второй план», - сказал Самойлов.
При этом сооснователь «Агаты Кристи» отметил, что ничего не слышал про проект Газманова.
Продюсер Игорь Матвиенко ранее заявил, что ему не нравятся «ура-патриотические» песни «с перегибом», похвалив при этом Ярослава Дронова (Shaman).
Самойлов сказал НСН в этой связи, что согласен с Матвиенко в том смысле, от души идут эти песни или нет.
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