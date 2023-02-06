«Новая культура!»: Вадим Самойлов объяснил «перегибы» в песнях на фоне спецоперации

На фоне спецоперации на Украине в российском обществе сформировался запрос на новый культурный контент, сказал в интервью НСН один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Ранее стало известно, что Олег Газманов стал художественным руководителем национального проекта патриотической песни «Родники». СМИ утверждали, что на создание интернет-базы патриотических песен выделено 17 млн рублей.