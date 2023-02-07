Основатели «Песни на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным

Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным. Об этом заявил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков, передает РИА Новости.

Он отметил, что из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов из-за антигосударственной позиции того или иного артиста.

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Крючков объяснил, что такое решение, если оно будет принято на законодательном уровне, лишит артистов-иноагентов авторских прав, исполнять популярные песни смогут другие музыканты.

Уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы РФ и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, заявил ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МузыкантыСпецоперацияИноагенты
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