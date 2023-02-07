Основатели «Песни на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным
Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным. Об этом заявил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков, передает РИА Новости.
Он отметил, что из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов из-за антигосударственной позиции того или иного артиста.
Крючков объяснил, что такое решение, если оно будет принято на законодательном уровне, лишит артистов-иноагентов авторских прав, исполнять популярные песни смогут другие музыканты.
Уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы РФ и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, заявил ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- В Москве морозы отступят уже к четвергу
- СМИ: Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти
- Основатели «Песни на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным
- Журова объяснила отказ жены Костомарова общаться со СМИ
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544
- СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка
- Украина может получить первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году
- Восемь квартир пострадали при взрыве газа в Ефремове
- Украина разорвала соглашения с РФ и РБ в области авиационного поиска
- Представитель Эрдогана резко отреагировал на карикатуру о землетрясении в Charlie Hebdo
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru