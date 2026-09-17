Произведения братьев Аркадия и Бориса Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству. Об этом НСН заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

В интернете появился трейлер детективного сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», премьера которого состоится 1 октября. Главные роли исполнят актеры Максим Матвеев и Юрий Колокольников. Это уже третья экранизация Стругацких с начала сентября: с 3 сентября выходит сериал «Трудно быть богом» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, а с 24 сентября в кино выйдет фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым. Лукьяненко отметил, что интерес кинематографистов к творчеству Стругацких растет, поскольку их произведения не утратили актуальности и сегодня.

«Стругацкие — это действительно очень важная веха в нашей фантастике, они любимы старшим поколением и актуальны сегодня. Они особенно интересны сейчас, когда появилась возможность для масштабного фантастического кино и снизилась конкуренция со стороны западных фильмов. Конечно же, в этой ситуации кинопродюсеры с новой силой, с новым интересом обращаются к творчеству Стругацких. Это очень хорошо, поскольку в каждом виде литературы есть некая классическая база, которую любят, несмотря на прошедшие годы. Точно так же американская кинофантастика обращается к творчеству Айзека Азимова, других авторов золотой эры американской фантастики — 1960-70-х годов. Это совершенно естественный процесс, ему можно только радоваться. Чем больше у нас будет экранизироваться фантастики, тем больше шанс того, что какие-то вещи получатся по-настоящему талантливыми и любимыми. Наверняка интерес подогревает и прошедший 100-летний юбилей Аркадия Натановича, но дело еще и в том, что продюсеры обратили внимание на неувядающую популярность авторов на протяжении многих лет», — сказал Лукьяненко.