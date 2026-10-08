Лукьяненко: Нобелевская премия по литературе отражает правила западного мира
Нобелевская премия по литературе уже давно стала не литературной, а «скорее общественно-политической». Об этом ТАСС рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
По его словам, сейчас премия отражает правила, существующие в западном мире. И вручить её могут «совершенно вне связи с литературными достоинствами текста».
При этом автор «Дозоров» признался, не знаком с творчеством канадки Энн Карсон, получившей премию в 2026 году.
«Не могу сказать, интересна она или нет... Возможно, это хороший автор... Удача! Значит, в этот раз премию получил ещё и писатель, который пишет хорошие тексты», - заключил Лукьяненко.
Ранее в Нобелевском комитете заявили, что Карсон получила премию «за смелое и новаторское творчество, которое создало новые формы для современной литературы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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