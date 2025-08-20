Жители Владикавказа и Калининграда слушали самую уникальную музыку в офлайне
Архангельск лидирует по офлайн-прослушиваниям русского рэпа, Новороссийск — по поп-музыке, Иркутск — по шансону. Самый уникальный музыкальный вкус у жителей Владикавказа и Калининграда, выяснили аналитики МТС Музыки.
В результатах исследования также отмечается, что наиболее популярными треками стали «Худи» Джиган, Artik & Asti, NILETTO, «Поезда» Женя Трофимов, «Комната культуры и «Асфальт» Jakone, Kiliana. При этом во Владикавказе самой прослушиваемой песней стал «Иордан» певицы MONA, а в Калининграде — «Само собой» Артура Пирожкова.
Единственным иностранным треком, который оказался на первом месте в региональном чарте в Новороссийске, стала Mockingbird Eminem.
По данным аналитиков, самыми популярными жанрами по офлайн-прослушиваниям стали русская поп-музыка — чаще всего ее слушали в Новороссийске, Саратове и Перми, русский рэп — в Архангельске, Калининграде и Нижнем Новгороде и танцевальная музыка — во Владивостоке и Сочи. В топ-жанры также вошел шансон — больше всего его слушают в Иркутске, Владивостоке и Екатеринбурге.
Ранее компания «МТС Live» провела исследование, согласно результатам которого концерты Anna Asti, Дианы Арбениной, Zoloto, ЛСП и «Три дня дождя» стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года
