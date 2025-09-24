Театрам необходимо больше квалифицированных специалистов, но молодая смена предпочитает уходить от ответственности и работать на проектах, а не на государство, рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН.

России не хватает специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах, в том числе помощников режиссеров. Представителей этих профессий всегда будет не хватать, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова приводит ТАСС. Крок поддержал такую позицию.