Директор театра Вахтангова обвинил молодежь в нехватке технических кадров
Молодые люди привыкли к другому типу и ритму работы, поэтому в театрах недостаточно специалистов, заявил НСН Кирилл Крок.
Театрам необходимо больше квалифицированных специалистов, но молодая смена предпочитает уходить от ответственности и работать на проектах, а не на государство, рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН.
России не хватает специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах, в том числе помощников режиссеров. Представителей этих профессий всегда будет не хватать, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова приводит ТАСС. Крок поддержал такую позицию.
«Я соглашусь с мнением Швыдкого, что не хватает очень многих специалистов. Вся индустрия ощущает на себе дискомфорт из-за отсутствия не только “скамейки запасных”, но и просто людей, которые могут профессионально работать. Случился некий вакуум, сегодня его надо восполнить. Работа в театре — это не высокооплачиваемая профессия, а занятость почти что колоссальная. Никто из абитуриентов о ней не задумывается при поступлении. Все хотят заниматься проектной деятельностью, а не идти в государственный театр. Это огромнейшая проблема, потому что мы приучили молодых людей к тому, что нужно заниматься именно этим и фактически ни за что не отвечать. Сделал, заработал, ушел. Никаких обязательств, никакой ответственности. Они не связывают никаких личных перспектив с совместным развитием учреждений», — заключил собеседник НСН.
Ранее Крок назвал НСН условия для объединения Большого театра с региональными.
