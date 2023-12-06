«Донцова медийнее»: Лена Ленина не считает Водолазкина новым Достоевским

Ранее сообщалось, что режиссер Эмир Кустурица снимает фильм по роману Водолазкина «Лавр». Кроме того, по данным издания «Сплетник», в начале октября в Москве прошёл закрытый творческий вечер с Водолазкиным с участием Ксении Собчак, Светланы Бондарчук и других светских персон.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что «Лавр» - это великий роман, а Водолазкин – «Достоевский нашего времени».

