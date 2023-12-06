«Донцова медийнее»: Лена Ленина не считает Водолазкина новым Достоевским

Участие в светских мероприятиях способствует раскрутке писателей и может повысить авторитет, сказала в эфире НСН Лена Ленина, признавшись, что впервые слышит об авторе «Лавра».

Писательница и предпринимательница Лена Ленина в интервью НСН сказала, что не считает Евгения Водолазкина самым медийным писателем современной России.

Накануне Водолазкин стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга»-2023 за роман «Чагин».

Лауреатом «Большой книги» стал Евгений Водолазкин за роман «Чагин»
«Я впервые слышу это имя, простите. До Достоевского ему, как и любому из современных авторов, ещё штук 10 гениальных романов нужно написать. Но я рада появлению новых имен, надо будет его почитать. Главная литературная медиа-персона это Дарья Донцова. Или Лена Ленина. Обе медийнее, а кто литературнее - это вопрос вкуса», - сказала автор 26 произведений на русском и французском языках.

При этом она объяснила, как успех писателей зависит от участия в светских мероприятиях.

«Участие в мероприятиях и раскрутке помогает, и продажам способствует. И даже авторитет повышает. В разных местах. А вот если он женится на Ольге Бузовой, то вообще звездой станет», - заключила собеседница НСН.
Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицей фильма по роману «Лавр»

Ранее сообщалось, что режиссер Эмир Кустурица снимает фильм по роману Водолазкина «Лавр». Кроме того, по данным издания «Сплетник», в начале октября в Москве прошёл закрытый творческий вечер с Водолазкиным с участием Ксении Собчак, Светланы Бондарчук и других светских персон.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что «Лавр» - это великий роман, а Водолазкин – «Достоевский нашего времени».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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