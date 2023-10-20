Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»
Режиссер и киноактёр из Сербии Эмир Кустурица собирается снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. Сегодня оба творца обсудят возможность совместной работы в Ясной Поляне.
Кинодеятель прочёт в усадьбе Льва Толстого лекцию в рамках «Школы кинокритики», которая сейчас там проходит. Водолазкин подтвердил предстоящую творческо-деловую встречу в своем блоге на видеохостинге YouTube.
Писатель признался, что Кустурица - один из его любимых режиссёров, которого он оценивает как великого. Кроме того, по словам Водолазкина, он очень хорошо знает русскую культуру и, в частности, современную литературу.
Роман «Лавр» рассказывает историю странствия средневекового травника и его пути к Богу. Произведение вышло в 2012 году и завоевало широкое признание. Роман стал лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», переведен на 30 языков.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Эмир Кустурица заявил также о планах снять три кинокартины по произведениям Николая Гоголя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
- Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом
- В Грузии разработали план на случай ядерной войны
- Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
- Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум
- Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие социально ответственного бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru