Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»

Режиссер и киноактёр из Сербии Эмир Кустурица собирается снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. Сегодня оба творца обсудят возможность совместной работы в Ясной Поляне.

Кинодеятель прочёт в усадьбе Льва Толстого лекцию в рамках «Школы кинокритики», которая сейчас там проходит. Водолазкин подтвердил предстоящую творческо-деловую встречу в своем блоге на видеохостинге YouTube.

Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить

Писатель признался, что Кустурица - один из его любимых режиссёров, которого он оценивает как великого. Кроме того, по словам Водолазкина, он очень хорошо знает русскую культуру и, в частности, современную литературу.

Роман «Лавр» рассказывает историю странствия средневекового травника и его пути к Богу. Произведение вышло в 2012 году и завоевало широкое признание. Роман стал лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», переведен на 30 языков.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Эмир Кустурица заявил также о планах снять три кинокартины по произведениям Николая Гоголя.

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