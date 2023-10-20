Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»

Писатель признался, что Кустурица - один из его любимых режиссёров, которого он оценивает как великого. Кроме того, по словам Водолазкина, он очень хорошо знает русскую культуру и, в частности, современную литературу.

Роман «Лавр» рассказывает историю странствия средневекового травника и его пути к Богу. Произведение вышло в 2012 году и завоевало широкое признание. Роман стал лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», переведен на 30 языков.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Эмир Кустурица заявил также о планах снять три кинокартины по произведениям Николая Гоголя.

