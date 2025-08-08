«За что ударил?»: Гребенщиков ответил избившему его Пирцхалаве

В своём видеообращении артист рассказал, что 13 июля он находился в концертном зале в Измайлово, где выступал в рамках фестиваля «Арт-футбол». По его словам, когда он разговаривал в холле отеля «Альфа» с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным, к ним и подошёл Ираклий Пирцхалава.

Гребенщиков указал, что его коллега, возглавлявший сборную Грузии, начал в очень эмоциональной форме выражать своё недовольство организацией мероприятия и «снятием баллов с команды». И в какой-то момент Пирцхалава начал его бить, хотя он «никаких оскорбительных слов» не произносил.

«Я узнал другого Ираклия, который продолжает лгать, отрицать и сквернословить в мой адрес... Но у меня есть свидетели и правда за мной... Ираклий, ещё раз спрашиваю, за что ты меня ударил?» - сказал Гребенщиков.

Ранее мировой суд московского района Измайлово признал Пирцхалаву виновным в нанесении побоев и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

