«Долина, Маликов и новое SEREBRO»: Чем запомнилась премия «Золотой граммофон»
Долина, Маликов и Пресняков добавили в свою коллекцию по граммофону, среди молодых исполнителей отметились Dabro, Ханна и Artik&Asti, группа SEREBRO вышла в свет, а Лепс отказался от наград.
В Москве 12 декабря вручили 29-ю Премию «Золотой Граммофон». Ведущими мероприятия в этот вечер стали юмористы Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.
Главная музыкальная премия, как ее называют светские журналисты, всегда полна сюрпризов, так как все самое интересное обычно происходит в кулуарах «Граммофона», а долгожданные статуэтки становятся далеко не главными сюрпризами шоу.
Торжественный вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память» в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.
В этом году народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и исполнитель Владимир Пресняков стали обладателями национальной музыкальной премии.
Награды также получили Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьева, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэт Дима Билан и Мари Краймбрери, Стас Пьеха и Гузель Хасанова, со сцены были отмечены и более молодые исполнители, среди которых группа Dabro, Ханна, Artik&Asti, Артур Пирожков.
SEREBRO: ПО ЛЮБВИ И С НАСЛАЖДЕНИЕМ
Главным событием вечера журналисты называют появление группы SEREBRO – обновленный состав коллектива впервые дебютировал после долгих «прогревов» продюсера Максима Фадеева. Он до последнего скрывал имена девушек, несмотря на то, что недавно вышел первый сингл «новой» группы. KEIKO, AYA, DI (так зовут новых представительниц коллектива) чувствовали себя вполне уверенно и охотно общались с представителями прессы.
Девушки рассказали спецкору НСН, что им нравится работать с продюсером Максимом Фадеевым.
«Презентация первой песни и клипа на нее прошла замечательно. Были некоторые сложности при создании песни, потому что тут нужно было именно попасть. Именно в работе с Максом нам было абсолютно комфортно, никаких проблем у нас не было. Мы выполняем свою работу - творим музыку. Максим в работе требовательный, у нас нет никаких правил, у нас все в наслаждении, по любви. Мы просто хотим творить», - рассказали исполнительницы.
Артистки также отметили, что бывшие солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина и Марина Лизоркина отнеслись с позитивом к перерождению коллектива.
Одна из солисток SEREBRO AYA рассказала, как попала в коллектив.
«Я просто написала в Telegram-канал Максиму Фадееву о том, что хочу стать солисткой группы SEREBRO. Мне буквально через две недели с этого канала ответили. И, собственно, с этого и началось наше перерождение группы», - призналась певица.
«Зеленый Граммофон», который вручается исполнителю, подающему правильный пример экологичного поведения своей целевой аудитории, в этот раз достался Алсу.
Заслуженная артистка России, певица Алсу Абрамова в этом году пережила непростой развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Она намекала, что причиной ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она состояла в браке 18 лет, была «девушка с низкой социальной ответственностью». СМИ нарекли разлучницей Анастасию Решетову (бывшая девушка Тимати), в социальных сетях женщины, не скрывая неприязни, обменивались комментариями, пользователи встали на сторону Алсу.
АНТОНОВ, ЛЕПС, ШАМАН И… СОБЧАК
Специальные номера в этом году представили группа «Земляне», народные артисты РФ Григорий Лепс и Юрий Антонов.
Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов рассказал спецкору НСН, что не стремится к творческим дуэтам, но вспомнил удачную коллаборацию с Григорием Лепсом.
«К дуэтам я никак не отношусь, я не стремлюсь к дуэтам, мне это вообще не нужно. Но иногда бывает, что получается. С Гришей Лепсом у нас было несколько дуэтов удачных, потому что он настоящий исполнитель», - рассказал он
А певец Григорий Лепс на церемонии «Золотой граммофон» заявил, что уже много лет не получает музыкальных наград: последний раз это был около пяти лет назад. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он пояснил, что сам от них отказался, потому что статуэтки уже некуда складывать.
Отвечая на вопрос журналистов, кого бы он назвал человеком года, Лепс вспомнил исполнителя Ярослава Дронова (Шаман).
Но закулисное мероприятие запомнилось не только обменом любезностями. Церемонию вручения также посетил глава «Русской Медиагруппы» (РМГ), музыкальный продюсер Владимир Киселев, который заявил спецкору НСН, что владельцы Telegram-каналов, которые клевещут на него и его семью даже в страшном сне не могут представить, что они прочтут в скором времени.
«Вы, наверное, читали всю эту *** , начиная от «Кровавых барынь» (Telegram-канал журналистки Ксении Собчак - прим. НСН) и других неизвестных нам блогеров, любой материал у них представляет из себя облив меня и моей семьи. Все эти каналы отличает и объединяет то, что они с нулевым подписчиком. Перед Новым годом мы опубликуем все материалы, в которых будет указано, за что певец ЮрКисс (Юрий Киселев, сын Владимира Киселева – прим. НСН) награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наша самая известная барышня, которая прячется под «Кровавой барыней», фактически дискредитирует Владимира Путина, говоря о том, что государство может наградить кого-то просто потому, что папа якобы купил награду. Я, конечно, хотел бы считать себя таким великим, но все-таки есть предел», - заявил он.
Премия «Золотой граммофон» проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе
- Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В Госдуме рассмотрят поправки в законопроект о спецсчетах иноагентов
- В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны
- СМИ: Лариса Гузеева стала ведущей «Новогодней ночи на Первом»
- Над территорией России сбили 13 украинских БПЛА
- СМИ: Си Цзиньпин не примет приглашение на инаугурацию Трампа
- Кадыров: Глава Росгвардии Золотов получил звание Героя России
- СМИ: Армия России стремительно прорывает ослабленные позиции ВСУ
- СМИ: Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем и арестом горничной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru