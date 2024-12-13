«Долина, Маликов и новое SEREBRO»: Чем запомнилась премия «Золотой граммофон»

В Москве 12 декабря вручили 29-ю Премию «Золотой Граммофон». Ведущими мероприятия в этот вечер стали юмористы Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.

Главная музыкальная премия, как ее называют светские журналисты, всегда полна сюрпризов, так как все самое интересное обычно происходит в кулуарах «Граммофона», а долгожданные статуэтки становятся далеко не главными сюрпризами шоу.

Торжественный вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память» в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.

В этом году народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и исполнитель Владимир Пресняков стали обладателями национальной музыкальной премии.

Награды также получили Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьева, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэт Дима Билан и Мари Краймбрери, Стас Пьеха и Гузель Хасанова, со сцены были отмечены и более молодые исполнители, среди которых группа Dabro, Ханна, Artik&Asti, Артур Пирожков.

SEREBRO: ПО ЛЮБВИ И С НАСЛАЖДЕНИЕМ

Главным событием вечера журналисты называют появление группы SEREBRO – обновленный состав коллектива впервые дебютировал после долгих «прогревов» продюсера Максима Фадеева. Он до последнего скрывал имена девушек, несмотря на то, что недавно вышел первый сингл «новой» группы. KEIKO, AYA, DI (так зовут новых представительниц коллектива) чувствовали себя вполне уверенно и охотно общались с представителями прессы.