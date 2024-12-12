«По любви, а не по правилам»: Новый состав SEREBRO о возрождении группы
Участницы нового состава группы SEREBRO рассказали спецкору НСН о работе с Максимом Фадеевым и реакции экс-солисток коллектива на возрождение группы.
Участницы нового состава группы SEREBRO с псевдонимами KEIKO, AYA и DI рассказали спецкору НСН, что им нравится работать с продюсером Максимом Фадеевым.
«Презентация первой песни и клипа на нее прошла замечательно. Были некоторые сложности при создании песни, потому что тут нужно было именно попасть. Именно в работе с Максом нам было абсолютно комфортно, никаких проблем у нас не было. Мы выполняем свою работу - творим музыку. Максим в работе требовательный, у нас нет никаких правил, у нас все в наслаждении, по любви. Мы просто хотим творить», - поделились певицы на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Артистки также рассказали, что бывшие солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина и Марина Лизоркина отнеслись с позитивом к перерождению коллектива.
«Мы все вместе работаем над новым музыкальным репертуаром. Максим показывает нам идеи, демки. Нам всегда нравится то, что предлагает Макс. Это же Макс! Там нет никаких сомнений. Ольга Серябкина и Марина Лизоркина нас поддержали. Другие, я думаю, просто нейтрально отнеслись или с теплом и позитивом», - сказали девушки.
Одна из солисток SEREBRO AYA рассказала, как попала в коллектив.
«Я просто написала в Telegram-канал Максиму Фадееву о том, что хочу стать солисткой группы SEREBRO. Мне буквально через две недели с этого канала ответили. И, собственно, с этого и началось наше перерождение группы», - призналась певица.
Ранее обновленная группа SEREBRO представила первый сингл «Song#2». Песня отсылает поклонников коллектива к старому хиту «Song #1». До этого продюсер Максим Фадеев сообщал, что решил перезапустить группу, так как фанаты коллектива не переставали слушать музыкальные композиции, передает «Радиоточка НСН»
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