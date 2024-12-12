«Происходит ренессанс»: Новые артисты нашли свою аудиторию
Проявившие себя за последние два года артисты нашли свою аудиторию, заявил спецкору НСН глава медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор заявил спецкору НСН, что сегодня российская музыкальная индустрия активно развивается.
«Российская эстрада сейчас бурно развивается. У нас новый этап, сегодня происходит ренессанс в развитии нашего артистизма, наших новых песен. Проявившие себя за последние два года артисты жестко занимают свою аудиторную позицию», - сказал Майор на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Он также заявил, что с удовольствием посетит концерт возрожденной группы «Парк Горького».
«Помню, когда мне было 17-20 лет, я мечтал попасть на концерт «Парка Горького». Если они сейчас возобновят свою команду и зажгут так же, то я с удовольствием приду со всей своей семьей и покажу тот класс, который тогда считался вершиной рейтинга российской эстрады. Нужно экспериментировать, нужно пробовать, ведь нет одного решения. Какой-то аудитории зайдет проект из старых треков, какой-то – нет. Суперстар всегда в моде. «Парк Горького» точно выстрелит», - поделился Майор.
Ранее стало известно, что последний альбом группы Gorky Park Protivofazza, записанный золотым классическим составом, впервые выйдет на виниле. Специальный мастеринг издания был осуществлен под руководством основателя рок-группы Алексея Белова, напоминает «Радиоточка НСН».
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