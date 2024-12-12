Глава РМГ Киселев обвинил журналистку Собчак в дискредитации Путина
Барышня, которая прячется под «Кровавой барыней», фактически дискредитирует Владимира Путина, говоря о том, что государство может наградить кого-то просто потому, что папа якобы купил награду, сказал НСН Владимир Киселев.
Глава «Русской Медиагруппы» (РМГ), музыкальный продюсер Владимир Киселев заявил спецкору НСН, что владельцы Telegram-каналов, которые клевещут на него и его семью даже в страшном сне не могут представить, что они прочтут в скором времени.
«Вы, наверное, читали всю эту *** , начиная от «Кровавых барынь» (Telegram-канал журналистки Ксении Собчак - прим. НСН) и других неизвестных нам блогеров, любой материал у них представляет из себя облив *** меня и моей семьи. Все эти каналы отличает и объединяет то, что они с нулевым подписчиком. Чего бодаться - мы дело делаем. Мы не отвечали на эту критику, а эти моськи, что лают на слона, надувались уверенностью правоты и писали еще больше. Перед Новым годом мы опубликуем все материалы, в которых будет указано, за что певец ЮрКисс (Юрий Киселев, сын Владимира Киселева – прим. НСН) награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наша самая известная барышня, которая прячется под «Кровавой барыней», фактически дискредитирует Владимира Путина, говоря о том, что государство может наградить кого-то просто потому, что папа якобы купил награду. Я, конечно, хотел бы считать себя таким великим, но все-таки есть предел. Все факты мы предоставим народу, думаю, у многих откроются глаза. Поверьте, будет очень интересно и занятно. Тем людям я, мягко говоря, не завидую. Они даже в страшном сне не могут представить, что они прочтут, увидят и узнают», - сказал Киселев на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Ранее Киселев заявил «Радиоточке НСН», что нашествие технологических корпораций на музыкальный рынок погубит шоу-бизнес, поскольку «гиганты» нацелены на поглощение, а не на созидание. По мнению Киселева, корпорации сегодня выезжают на багаже состоявшихся артистов, не создавая новых звезд.
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