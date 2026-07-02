«Мумий Тролль Бар» на Новом Арбате закрывается, сообщила администрация заведения. Музыкальный клуб и бар, просуществовавший более 10 лет, не смог согласовать «приемлемые для дальнейшей работы условия нового арендного договора». В будущем для заведения планируют найти другую локацию. Миронов отметил, что подобное закрытие соответствует общей тенденции.

«То, чего хотят арендаторы и арендодатели, сегодня очень сильно не совпадает. К сожалению, большинство договоров, которые были заключены – долгосрочные. Сегодня наблюдается сильное падение посетителей, особенно в торговых центрах. При этом арендодатель не готов пересматривать договор, ссылаясь на то, что у него свои налоги и проблемы. Арендатор в свою очередь говорит, что заключал договор в тот момент, когда поток посетителей был больше. Сейчас, когда поток посетителей меньше, старые условия договора аренды невозможны, потому что заведение нерентабельно. Эта невозможность договориться между собой влечет закрытие ресторанов в огромном количестве», - сказал он.