«Ты сломаешься однажды»: Что потопило «Мумий Тролль Бар» в Москве
Арендодатели не спешат предлагать арендаторам выгодные условия, потому волна закрытий заведений нарастает, сказал НСН Сергей Миронов.
Арендодатели сегодня не готовы давать поблажки текущим арендаторам, при этом нередко предлагают льготные условия ресторанам, которые приходят им на смену. Об этом в беседе с НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.
«Мумий Тролль Бар» на Новом Арбате закрывается, сообщила администрация заведения. Музыкальный клуб и бар, просуществовавший более 10 лет, не смог согласовать «приемлемые для дальнейшей работы условия нового арендного договора». В будущем для заведения планируют найти другую локацию. Миронов отметил, что подобное закрытие соответствует общей тенденции.
«То, чего хотят арендаторы и арендодатели, сегодня очень сильно не совпадает. К сожалению, большинство договоров, которые были заключены – долгосрочные. Сегодня наблюдается сильное падение посетителей, особенно в торговых центрах. При этом арендодатель не готов пересматривать договор, ссылаясь на то, что у него свои налоги и проблемы. Арендатор в свою очередь говорит, что заключал договор в тот момент, когда поток посетителей был больше. Сейчас, когда поток посетителей меньше, старые условия договора аренды невозможны, потому что заведение нерентабельно. Эта невозможность договориться между собой влечет закрытие ресторанов в огромном количестве», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, арендодатели нередко не готовы пересмотреть действующие договоры, при этом обычно предлагают более льготные условия новым арендаторам.
«Мало того, что договоры не пересматриваются, они продолжают индексироваться на какой-то процент. Сегодня закрытия происходят именно поэтому. Самое смешное, что после того, как ресторан закрывается, практически всегда арендодатель предлагает новому арендатору гораздо более льготные условия, а с тем, кто был, договариваться не готов. Закрытия будут продолжаться у всех арендодателей, которые не готовы пересматривать договоры аренды», - уточнил Миронов.
По его словам, особенно в сложном положении сегодня рестораны, которые расположены в торговых центрах (ТЦ).
«К сожалению, в ТЦ будет огромное количество закрытий. Сегодня в случае пятилетнего договора арендатор вынужден платить все пять лет и даже не может закрыться из-за договора. Новые заведения не придут на место ресторанов, которые будут закрываться в ТЦ. Практически все ТЦ сегодня стали нерентабельны для ресторанов. ТЦ должны понимать, что сегодня вся одежда ушла в онлайн и важно становится торгово-развлекательными центрами. А ТРЦ - это в первую очередь рестораны. Но какой процент арендодателей пойдет навстречу, мы пока не понимаем, потому что процент осознания этой ситуации сегодня крайне низкий», - объяснил он.
Ранее сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин рассказал НСН, что зумеры не ходят в клубы, выручка падает, а цены на аренду растут, поэтому многие клубы сегодня вынуждены переезжать или закрываться.
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