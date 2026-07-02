Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште
Главный «Терминатор» планеты Арнольд Шварценеггер провёл церемонию бракосочетания в Рыбацком бастионе Будапешта. Об этом сообщает венгерское новостное агентство Mandiner.
Отмечается, что в брак вступил режиссёр Брэд Пейтон («Сан-Андреас», «Рэмпейдж»), в фильме которого участвует Шварценеггер, приехавший в Венгрию на съёмки.
Речь идёт о ленте The Kellys. Она рассказывает историю опального нью-йоркского полицейского Джека Келли, чья жена Молли оказывается в заложниках у террористов. Одну из главных ролей в фильме, кроме Шварценеггера, исполнит Лиам Хемсворт, также замеченный на свадьбе Пейтона.
Ранее Шварценеггер впервые стал миллиардером, его состояние превысило 1,1 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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