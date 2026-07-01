«Сейчас очень плохая ситуация в ресторанном бизнесе. Многие рестораны становятся нерентабельны. Очень серьезно уменьшилась маржинальность, но арендодатели не хотят понимать этого и зачастую доводят рестораны до закрытия. Особенно сложная ситуация в торговых центрах, которые маниакально держат аренду, маниакально не дают скидки и рестораны уходят. Поток снизился и потому, что люди ушли в Wildberries и Ozon», - отметил ресторанный омбудсмен.

По его словам, максимальный удар идет по ресторанам среднего класса.

«Происходит рост рынка готовой еды от ретейла, они забирают свой кусок рынка. Но они не забирают этот кусок у ресторанов высокого ценового сегмента и в меньшей степени влияют на фастфуд, демократичный сегмент продолжает работать. А вот средний ценовой сегмент, большие рестораны сегодня не выдерживают этой нагрузки», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что публика с Патриарших прудов перемещается в «Лужники», которые стали не только спортивным, но и лайфстайл-пространством с шезлонгами, ресторанами и кафе. Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал перебором превращение «Лужников» в новые Патрики.

