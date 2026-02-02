По словам собеседника НСН, коллектив пока не искал места на замену «Рюмочной в Зюзино», 6 февраля в заведении запланирован концерт проекта Степанцова Bueno Caminante Big Band.

«У нас базовая площадка последние 12 лет это – "Рюмочная", ничего лучше пока не нашли, жаль будет ее покидать. Сейчас постепенно переползаем в "Ритм-Блюз кафе". Уже больше года там с нами занимаются. Видимо, база у "Бахыт-Компот" будет теперь там. К сожалению, там нет никакого танцпола. Все несколько более чинно, чем в "Рюмочной", но публика ходит. Думаю, в случае с местами, как и с музыкальными коллективами, все зависит от энтузиазма организаторов, лидеров. Если есть энтузиазм, то место живет, а если нет, оно умирает. Как говорил товарищ Зюганов: "Золото партии" - это люди, которых мы сохранили. Главное, чтобы люди были заинтересованы», - заявил Степанцов.

«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице, где в советские годы работал винный магазин, напоминает «Радиоточка НСН». За более чем двадцатилетнюю историю там выступил весь цвет творческой рок-интеллигенции - от Юрия Лозы до Виктора Пузо. Пиво там наливали в литровые и трехлитровые банки, в меню были бутерброды с селедкой, беляши и чебуреки, а за огромным общим столом сходились художники, музыканты и местные жители. Отдельной главой была культурная программа: концерты, выставки, ярмарки винила, коллективные сеансы рисования.