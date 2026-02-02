«Погуляем напоследок»: Вадим Степанцов о закрытии легендарной «Рюмочной в Зюзино»
Вадим Степанцов заявил НСН, что закрытие популярного в Москве питейного заведения может быть связано со стремлением построить на его месте новый бизнес-центр или ЖК.
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов, который нередко выступал в «Рюмочной на Зюзино», в беседе с НСН заявил, что пока у него нет точной информации о закрытии заведения, но музыкантам будет жаль это культовое место.
Легендарная московская «Рюмочная в Зюзино» закроется в мае, сообщили в своих соцсетях музыканты группы «Манго-Манго», регулярно выступающие в заведении. По данным СМИ, информацию о том, что заведение прекратит работу в ближайшие месяцы, подтвердил его основатель Алексей Кучеров. Первые сообщения о закрытии появились еще в 2024 году, когда здание, в котором находится рюмочная, включили в программу реновации. Степанцов допустил, что закрытие может быть связано со стремлением застройщиков построить новое здание на месте заведения.
«Просто кто-то построит бизнес-центр или жилой квартал на этом месте - обычное дело. Видимо, какая-то тема исчерпалась. Они сами не знают, будет ли что-то в другом месте или не будет. Этот вопрос лучше задавать им. Точного прогноза даже Господь Бог не дает нам. Может, закроется, может, не закроется, может протянет еще несколько месяцев или полгода. Ее вроде хотели снести еще два года назад, но потом, видимо, банковский сектор стал предлагать больший процент. А теперь застройщики вернулись к теме. Погуляем напоследок», - сказал он.
По словам собеседника НСН, коллектив пока не искал места на замену «Рюмочной в Зюзино», 6 февраля в заведении запланирован концерт проекта Степанцова Bueno Caminante Big Band.
«У нас базовая площадка последние 12 лет это – "Рюмочная", ничего лучше пока не нашли, жаль будет ее покидать. Сейчас постепенно переползаем в "Ритм-Блюз кафе". Уже больше года там с нами занимаются. Видимо, база у "Бахыт-Компот" будет теперь там. К сожалению, там нет никакого танцпола. Все несколько более чинно, чем в "Рюмочной", но публика ходит. Думаю, в случае с местами, как и с музыкальными коллективами, все зависит от энтузиазма организаторов, лидеров. Если есть энтузиазм, то место живет, а если нет, оно умирает. Как говорил товарищ Зюганов: "Золото партии" - это люди, которых мы сохранили. Главное, чтобы люди были заинтересованы», - заявил Степанцов.
«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице, где в советские годы работал винный магазин, напоминает «Радиоточка НСН». За более чем двадцатилетнюю историю там выступил весь цвет творческой рок-интеллигенции - от Юрия Лозы до Виктора Пузо. Пиво там наливали в литровые и трехлитровые банки, в меню были бутерброды с селедкой, беляши и чебуреки, а за огромным общим столом сходились художники, музыканты и местные жители. Отдельной главой была культурная программа: концерты, выставки, ярмарки винила, коллективные сеансы рисования.
