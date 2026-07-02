Баста, ICEGERGERT и MACAN: Что россияне слушают на даче
Загородный отдых не представляют без музыки примерно три четверти россиян: так, 77% респондентов считают дачную жизнь без музыкальной составляющей менее атмосферной. В опросе сервиса VK Музыка и лайфстайл-издания Mindflow участвовали свыше двух тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Музыку на фоне включают 52% опрошенных, слушают радио 26% респондентов, а разговоры родственников и друзей развлекают лишь 12% участников опроса.
Музыку россияне слушают при приготовлении шашлыков (28% опрошенных), почти каждый пятый респондент (21%) добирается под музыку на дачу, 19% слушают песни во время отдыха, а 17% — в компании друзей.
Наиболее популярными артистами у дачников стали Баста (25%), ICEGERGERT (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), MACAN (17%), Гуф (11%) и Jakone (6%). Среди самых популярных музыкальных жанров — поп (47%), рэп и хип-хоп (26%), рок (14%), лоу-фай и чил-музыка (10%) другие направления разделили оставшиеся 3%.
Под трек «Шадэ» By Индия, Xcho, МОТ россияне проводили у костра романтические вечера, под «Феникс» BEARWOLF вспоминали неудачи в карьере, а под «Плакала надежда» Jakone скучали по бывшим. Более 120 участников опроса поделились, что одно из самых ярких воспоминаний начала лета у них связано с песней SAYAN «Мальборо», которую практически все они слушали в машине.
Один из главных хитов лета — «Экспонат» MIA BOYKA — 43% респондентов слушали на повторе, а также записывали под него вертикальные видео.
Больше половины опрошенных (56%) предпочитали треки, проверенные временем, 28% выбирали новые хиты, 12% важнее компания, чем музыка, а 4% слушают песни под настроение.
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