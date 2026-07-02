Баста, ICEGERGERT и MACAN: Что россияне слушают на даче

Музыку россияне слушают при приготовлении шашлыков (28% опрошенных), почти каждый пятый респондент (21%) добирается под музыку на дачу, 19% слушают песни во время отдыха, а 17% — в компании друзей.

Наиболее популярными артистами у дачников стали Баста (25%), ICEGERGERT (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), MACAN (17%), Гуф (11%) и Jakone (6%). Среди самых популярных музыкальных жанров — поп (47%), рэп и хип-хоп (26%), рок (14%), лоу-фай и чил-музыка (10%) другие направления разделили оставшиеся 3%.

Под трек «Шадэ» By Индия, Xcho, МОТ россияне проводили у костра романтические вечера, под «Феникс» BEARWOLF вспоминали неудачи в карьере, а под «Плакала надежда» Jakone скучали по бывшим. Более 120 участников опроса поделились, что одно из самых ярких воспоминаний начала лета у них связано с песней SAYAN «Мальборо», которую практически все они слушали в машине.

Один из главных хитов лета — «Экспонат» MIA BOYKA — 43% респондентов слушали на повторе, а также записывали под него вертикальные видео.

Больше половины опрошенных (56%) предпочитали треки, проверенные временем, 28% выбирали новые хиты, 12% важнее компания, чем музыка, а 4% слушают песни под настроение.

