Ресторанный гид объяснил, почему пиццериям стало сложнее зарабатывать

Пиццерии в 2026 году сохраняют массовый спрос со стороны клиентов, однако получать прибыль в этой сфере стало значительно труднее. Об этом «Газете.Ру» рассказал основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин.

Эксперт разделил рынок на два направления. Доставка пиццы остается «народным» продуктом со стабильным спросом даже при снижении покупательной способности. При этом игроки не могут повышать цены из-за психологического порога: превышение привычного чека ведет к падению спроса. Поэтому конкуренция сместилась в область себестоимости и эффективности.

Второй сегмент — пицца в ресторанах — работает по иной экономической модели. Здесь блюдо является частью меню и зависит от общего состояния заведения. Средний ресторанный сегмент испытывает давление из-за роста издержек и ограниченных возможностей повышения цен, что вынуждает часть сетевых проектов замедляться или покидать рынок.

Кузьмин пояснил, что сокращение числа сетевых пиццерий связано с неспособностью удержать баланс между себестоимостью и ценой для гостя.

Спрос никуда не исчез, но стал чувствительнее к стоимости: психологическая отметка в 1000–1500 рублей работает как ограничитель, при котором пицца начинает конкурировать с полноценным ресторанным опытом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

