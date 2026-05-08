Ресторанный гид объяснил, почему пиццериям стало сложнее зарабатывать
Пиццерии в 2026 году сохраняют массовый спрос со стороны клиентов, однако получать прибыль в этой сфере стало значительно труднее. Об этом «Газете.Ру» рассказал основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин.
Эксперт разделил рынок на два направления. Доставка пиццы остается «народным» продуктом со стабильным спросом даже при снижении покупательной способности. При этом игроки не могут повышать цены из-за психологического порога: превышение привычного чека ведет к падению спроса. Поэтому конкуренция сместилась в область себестоимости и эффективности.
Второй сегмент — пицца в ресторанах — работает по иной экономической модели. Здесь блюдо является частью меню и зависит от общего состояния заведения. Средний ресторанный сегмент испытывает давление из-за роста издержек и ограниченных возможностей повышения цен, что вынуждает часть сетевых проектов замедляться или покидать рынок.
Кузьмин пояснил, что сокращение числа сетевых пиццерий связано с неспособностью удержать баланс между себестоимостью и ценой для гостя.
Спрос никуда не исчез, но стал чувствительнее к стоимости: психологическая отметка в 1000–1500 рублей работает как ограничитель, при котором пицца начинает конкурировать с полноценным ресторанным опытом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
- «Радуйтесь и наслаждайтесь»: Трамп призвал прочитать материалы Пентагона про НЛО
- Ресторанный гид объяснил, почему пиццериям стало сложнее зарабатывать
- Отвлечь позитивом от конфликтов: Какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон
- Европейская змея: Кто заставляет США выйти из переговоров по Украине
- Россиянам объяснили, что ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита
- Экс-кандидат в президенты РФ рассказал, как рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
- Роспотребнадзор: После пожара у ЧАЭС радиационная обстановка в РФ стабильная
- Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
- Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни
- Россиянам объяснили, почему не стоит доверять нейросетям управление своими активами