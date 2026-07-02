Детали откуда? Какие последствия ждут автовладельцев после новых расчетов по ОСАГО
Новый подход к определению средней стоимости запчастей по ОСАГО может как приблизить Россию к европейским стандартам, так и спровоцировать рост аварийности в дальнейшем, сказал НСН Константин Крохмаль.
В страховых выплатах по ОСАГО правильнее было бы ориентироваться на рыночную стоимость автозапчастей, также закладывая в сумму 10-15% на сопутствующий ущерб, заявил в беседе с НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Центробанк изменил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО, следует из релиза регулятора. Согласно решению ЦБ РФ, при определении средней стоимости запчасти не будут учитывать аналоги дешевле оригинала на 70%, а стоимость материалов — без учета скидок продавцов. Новый порядок начнет действовать с 11 июля 2026 года. Крохмаль подчеркнул, что нововведение необязательно окажется выгодным для водителей.
«С одной стороны, мы наконец приближаемся к европейскому стандарту, когда стоимость выплат по ОСАГО не только покрывает стоимость деталей, но и ремонт. Водитель не в проигрыше. С другой стороны, вопрос в том, какие базовые цифры будут существовать в регламенте. Цены без скидок – здорово, но кто будет формировать ценовой ряд? Новая деталь может стоить 5 тысяч рублей, а может – 50 тысяч рублей. Не будет ли такого, что при необходимости замены придут дешевые новые детали из Китая, срок годности которых в разы меньше? За этим нужно будет следить», - заметил он.
Как добавил собеседник НСН, России следовало бы перенять зарубежный опыт в этом вопросе.
«Если будут использовать новые детали самого низкого сегмента, будет еще хуже. В этом случае аварийность вырастет на 100-500%. Через год – полтора такие детали будут провоцировать дикий всплеск аварийности и выхода автомобиля из строя, хотя страховая компания будет все это выплачивать. Надо использовать зарубежный опыт, когда ориентируются на рыночные цены и по верхнему потолку. Также важно закладывать в страховые выплаты сопутствующий ущерб, еще 10-15% на непредвиденные расходы, чтобы водитель не платил из своего кошелька», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России для начинающих водителей за год увеличилась на 17%. Теперь она составляет 25,3 тыс. рублей. Для аварийных клиентов этот показатель оказался сопоставимым — в начале текущего года страховка обходилась им в среднем в 32,4 тыс. рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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