Центробанк изменил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО, следует из релиза регулятора. Согласно решению ЦБ РФ, при определении средней стоимости запчасти не будут учитывать аналоги дешевле оригинала на 70%, а стоимость материалов — без учета скидок продавцов. Новый порядок начнет действовать с 11 июля 2026 года. Крохмаль подчеркнул, что нововведение необязательно окажется выгодным для водителей.

«С одной стороны, мы наконец приближаемся к европейскому стандарту, когда стоимость выплат по ОСАГО не только покрывает стоимость деталей, но и ремонт. Водитель не в проигрыше. С другой стороны, вопрос в том, какие базовые цифры будут существовать в регламенте. Цены без скидок – здорово, но кто будет формировать ценовой ряд? Новая деталь может стоить 5 тысяч рублей, а может – 50 тысяч рублей. Не будет ли такого, что при необходимости замены придут дешевые новые детали из Китая, срок годности которых в разы меньше? За этим нужно будет следить», - заметил он.