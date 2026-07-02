Театр Моссовета объяснил, почему перестал уходить летом в отпуск

«Театр Моссовета — один из немногих театров, который работает нон‑стоп, но с оговоркой. В июне мы всё‑таки уходим в отпуск. Чаще всего в июне к нам приезжает Чеховский фестиваль, который предлагает насыщенную программу. Дальше мы продолжаем сезон: июль‑август мы обычно работаем, в сентябре открываем новый сезон. Мы работаем длинный сезон — так было всегда, это уже исторически сложившаяся традиция. Летний зритель — самый стойкий, самый любимый, потому что кто‑то приезжает в Москву в отпуск, приходит на спектакли, чтобы увидеть своих любимых артистов. Кто‑то из москвичей приходит летом, потому что понимает, что в разгар сезона сложнее попасть в театр. Для нас это важно: это наш любимый зритель, которому мы очень рады. Лето для нас очень плодотворное время. Мы понимаем, что оно тоже востребовано нашим зрителем, и мы с удовольствием его используем», — сказал собеседник НСН.

Лето в театральном мире всё реже становится синонимом паузы. Если раньше в июне — августе сцены нередко пустели — театры закрывались на каникулы, занимались обновлением площадок или уезжали на гастроли, — то сегодня картина заметно меняется. Всё чаще культурные учреждения не снижают обороты в тёплые месяцы: они не только показывают привычные постановки, но и радуют зрителей новыми премьерами, проводят фестивали, устраивают концерты и реализуют уличные проекты. Такая активность объясняется сразу несколькими факторами: публика охотно ходит в театр летом, растёт интерес к путешествиям по стране, а сами учреждения стремятся оставаться на связи с аудиторией в течение всего года.

Ранее народный артист России Сергей Маковецкий заявил спецкору НСН, что рад эксперименту с «Гамлетом» в МХТ имени Чехова.

