Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов умер в 46 лет
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает RT.
В правительстве столицы уточнили, что чиновник скончался 30 июня. Причина смерти не уточняется.
«Деловые и человеческие качества Алексея Вячеславовича по праву снискали ему уважение и авторитет... Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Ранее на 74-м году жизни умер бывший министр обороны РФ и почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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