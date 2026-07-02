Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов умер в 46 лет

В правительстве столицы уточнили, что чиновник скончался 30 июня. Причина смерти не уточняется.

«Деловые и человеческие качества Алексея Вячеславовича по праву снискали ему уважение и авторитет... Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее на 74-м году жизни умер бывший министр обороны РФ и почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

