Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов умер в 46 лет

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает RT.

Умер бывший глава Вологодской области Вячеслав Позгалев

В правительстве столицы уточнили, что чиновник скончался 30 июня. Причина смерти не уточняется.

«Деловые и человеческие качества Алексея Вячеславовича по праву снискали ему уважение и авторитет... Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее на 74-м году жизни умер бывший министр обороны РФ и почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЧиновникиПравительство МосквыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры