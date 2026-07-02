СМИ: ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области

Украинский БПЛА атаковал в Брянской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Минск — Гомель — Анапа». Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

Названа возможная цель атаки на автобус с детьми под Брянском

Уточняется, что инцидент произошёл на автостоянке в районе населённого пункта Красная Гора.

В момент атаки в автобусе находились 19 человек. Пострадали двое водителей из Гомельской области, они получили лёгкие ранения.

Ранее в Брянской области ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. В результате погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАтакаАвтобусБелоруссияБрянская Область

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