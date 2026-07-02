СМИ: ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области
Украинский БПЛА атаковал в Брянской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Минск — Гомель — Анапа». Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».
Уточняется, что инцидент произошёл на автостоянке в районе населённого пункта Красная Гора.
В момент атаки в автобусе находились 19 человек. Пострадали двое водителей из Гомельской области, они получили лёгкие ранения.
Ранее в Брянской области ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. В результате погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Делягин объяснил, по кому ударит ограничение работы самозанятых
- Российской фигуристке Веронике Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
- СМИ: ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области
- Подделка и заменители: На что перейдут россияне при дефиците красной икры
- Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште
- Баста, ICEGERGERT и MACAN: Что россияне слушают на даче
- Детали откуда? Какие последствия ждут автовладельцев после новых расчетов по ОСАГО
- Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов умер в 46 лет
- «Ты сломаешься однажды»: Что потопило «Мумий Тролль Бар» в Москве
- Искренность на максимум: Группа-открытие «Рубеж Веков» об эволюции инди как жанра