Российской фигуристке Веронике Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
Российская фигуристка Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан. Об этом со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта республики сообщает RT.
В организации рассказали, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил 18-летней спортсменке сменить спортивное гражданство.
«Она будет представлять Азербайджан на международной арене», — говорится в сообщении.
Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что у неё нет времени на то, чтобы разбираться в мотивах российских спортсменов, принявших решение сменить спортивное гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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