Российской фигуристке Веронике Жилиной разрешили выступать за Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан. Об этом со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта республики сообщает RT.

В ISU не выдали сыну Плющенко разрешение на смену спортивного гражданства

В организации рассказали, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил 18-летней спортсменке сменить спортивное гражданство.

«Она будет представлять Азербайджан на международной арене», — говорится в сообщении.

Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что у неё нет времени на то, чтобы разбираться в мотивах российских спортсменов, принявших решение сменить спортивное гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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