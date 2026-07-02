Трамп: Расходы на НАТО не приносят США выгоды

Он также опубликовал данные, согласно которым США в период с 2014 по 2025 год потратили на Североатлантический альянс 999 млрд долларов, а расходы Великобритании, ставшей лидером среди остальных, составили всего 90,5 млрд долларов.

«США тратят на НАТО больше любой другой страны... не получая от этого никакой выгоды... Возмутительно!» - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не помогли США при конфликте с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».