Трамп: Расходы на НАТО не приносят США выгоды
Расходы на НАТО не приносят США никакой выгоды. Об этом в своей соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
Он также опубликовал данные, согласно которым США в период с 2014 по 2025 год потратили на Североатлантический альянс 999 млрд долларов, а расходы Великобритании, ставшей лидером среди остальных, составили всего 90,5 млрд долларов.
«США тратят на НАТО больше любой другой страны... не получая от этого никакой выгоды... Возмутительно!» - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не помогли США при конфликте с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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