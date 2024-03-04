«Дочь Орнеллы и парни из Соуэто»: Открытия и сюрпризы Московской недели моды

Нельзя сказать, что глаза разбегались от обилия эпатажных персонажей, но внутри «Манежа» царило воодушевление, а на самих показах – аншлаг, несмотря на не слишком известные имена дизайнеров. Так, в первый день Недели моды помимо российских творцов свои коллекции показали дизайнеры из Индонезии и Бразилии, а во второй – из Туниса и Египта.

Корреспондент НСН начал свой модный вояж с показа египтянина Alia Abaza. Некоторые образы с элементами кольчуг навевали ассоциации с царицей Нефертити, при этом одежда египетских женщин не выглядела скромнее российской. Показ в целом был интересным, но продолжался всего семь минут, после чего пришло время путешествия по маркету, расположенному двумя этажами ниже.

Первым, что бросилось в глаза, стала коллекция московского бренда Gods passion, который представляла эффектная девушка его создателя. Ребята недавно стали делать стильную молодежную одежду с акцентом на ее «кастомизацию» с элементами граффити и черепами, а сейчас в экстремальном режиме готовятся к показу 7 марта.

Маркет собрал не только начинающих дизайнеров, но и бренды, которые уже есть в крупных московских магазинах. Так, в Eve&Esther корреспонденту НСН предложили рвущий топы популярности свитер с котом и пальто в стилистике компьютерных игр. Рядом расположились гости из Санкт-Петербурга, бренд Lutani, показавшие кожаную одежду и пригласившие на свой показ. Еще одним ярким впечатлением вечера стало знакомство с дизайнерами из Ростова Наргиз и Татьяной, создавшими бренд сумок Tanar`s и удивившими столицу хитом под названием «Луна». При этом цены модного маркета весьма демократичны, можно уложиться в бюджет от 7 до 15 тысяч рублей.

