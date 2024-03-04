«Дочь Орнеллы и парни из Соуэто»: Открытия и сюрпризы Московской недели моды
Московских модников впечатлили саратовские шубы и ростовская «луна», дизайнеры из ЮАР проявили навыки Карлсона, а дочь Орнеллы Мути стала моделью российского бренда.
В столице на выходных стартовала Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. Воскресный показ в «Манеже» посетил специальный корреспондент НСН, вдохновившийся саратовскими шубами, египетским шармом и обаянием маркета.
В этом году в рамках главного московского модного показа пройдут более 120 показов российских и зарубежных дизайнеров. Площадками недели моды выбраны выставка-форум «Россия» на ВДНХ и «Манеж» на Охотном ряду, у которого воскресным вечером наблюдалось скопление стильных людей.
Нельзя сказать, что глаза разбегались от обилия эпатажных персонажей, но внутри «Манежа» царило воодушевление, а на самих показах – аншлаг, несмотря на не слишком известные имена дизайнеров. Так, в первый день Недели моды помимо российских творцов свои коллекции показали дизайнеры из Индонезии и Бразилии, а во второй – из Туниса и Египта.
Корреспондент НСН начал свой модный вояж с показа египтянина Alia Abaza. Некоторые образы с элементами кольчуг навевали ассоциации с царицей Нефертити, при этом одежда египетских женщин не выглядела скромнее российской. Показ в целом был интересным, но продолжался всего семь минут, после чего пришло время путешествия по маркету, расположенному двумя этажами ниже.
Первым, что бросилось в глаза, стала коллекция московского бренда Gods passion, который представляла эффектная девушка его создателя. Ребята недавно стали делать стильную молодежную одежду с акцентом на ее «кастомизацию» с элементами граффити и черепами, а сейчас в экстремальном режиме готовятся к показу 7 марта.
Маркет собрал не только начинающих дизайнеров, но и бренды, которые уже есть в крупных московских магазинах. Так, в Eve&Esther корреспонденту НСН предложили рвущий топы популярности свитер с котом и пальто в стилистике компьютерных игр. Рядом расположились гости из Санкт-Петербурга, бренд Lutani, показавшие кожаную одежду и пригласившие на свой показ. Еще одним ярким впечатлением вечера стало знакомство с дизайнерами из Ростова Наргиз и Татьяной, создавшими бренд сумок Tanar`s и удивившими столицу хитом под названием «Луна». При этом цены модного маркета весьма демократичны, можно уложиться в бюджет от 7 до 15 тысяч рублей.
Чуть дальше расположились дизайнеры из ЮАР, представляющие бренд Boys of Soweto. Африканцы немногого застеснялись при появлении корреспондента НСН и вместо рассказа о рок-н-ролльных мотивах в их одежде внезапно куда-то исчезли, пообещав вернуться, но не сдержав «обещание Карлсона».
Тем временем начался следующий показ, на котором зал был буквально набит битком. Разноцветные шубы на любой вкус и цвет, и меховые тапочки от саратовского бренда Popov Fur восхитили публику, встретившую овациями коллекцию дизайнера Алексея Попова. Этот показ напомнил о тренде Slavic Girl и недавних Неделях моды в Милане и Париже. Завершил вечер бокал минеральной воды в окружении обаятельных посетительниц модного показа и тревожные мысли о таинственном исчезновении парней из знаменитого пригорода Йоханнесбурга, Соуэто.
Московская неделя моды продлится до 8 марта. На ее открытии выступил Тимати, а в числе звезд финального гала-показе будет группа OTYKEN. Кроме того, в российскую столицу прибыла итальянская актриса Орнелла Мути, дочь которой Найке Ривелли прошлась 4 декабря по подиуму «Манежа» в качестве модели московского бренда «MaisonESVE».
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