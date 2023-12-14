«Мода, хайп и эпатаж!»: Что стоит за союзом Канье Уэста и дизайнера Рубчинского
Россиянин Гоша Рубчинский делает «чересчур странную» одежду, при этом Уэст позвал его не ради хайпа, сказал в эфире НСН Александр Белов, объяснив смысл «голых нарядов» Бьянки Цензори.
Американский рэпер Канье Уэст любит эпатировать публику, однако приглашение им российского дизайнера Гоши Рубчинского связано с творчеством, а не с хайпом, предположил в интервью НСН международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.
Канье Уэст ранее назначил Рубчинского главным дизайнером своего бренда одежды и обуви YEEZY. Музыкант назвал эту коллаборацию «важной вехой» истории дизайна, а самого Рубчинского «легендарным».
«Безусловно, это громкое событие в мире моды и первое время будет с интересом воспринято общественностью. Элемент пиара в этом есть, но, я думаю, что это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли. Рубчинский - талантливый дизайнер, который не выпускает одежду высокой моды, а работает именно с современными трендами. То, что случилось - скрестились два творческих человека, которые хотят вместе делать что-то интересное. То, что выпускает Рубчинский - это очень специфичная ниша. Такую одежду готовы надевать далеко не все. Это выглядит эпатажно, а для большинства людей чересчур странно. На мир моды это большого влияния не окажет, но будет небольшой шаг в сторону ответвления не всем понятной моды», - сказал Белов.
Он также объяснил, почему Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензор, щеголяющая в «голых нарядах», пытаются шокировать публику одеждой и поведением.
«Образы Канье Уэста и Бьянки Цензори выглядят очень эпатажно. Это может привлечь специфичных людей, которые все это любят. Это нацелено на аудиторию, которой нравится вызов обществу, что-то нестандартное. Фрик Канье или фрэшмен? Он человек, который знает, к чему идет, но хочет делать это не в соответствии с устоями общества, а так, как он это видит. Находятся люди, которые чувствуют сильную энергию, и тоже идут за ним», - заключил собеседник НСН.
Ранее власти Венеции пожизненно запретили Канье Уэсту и Бьянке Цензори кататься на гондолах в этом городе. Это было связано с облетевшими весь мир непристойными снимками парочки на гондоле: рэпер сидел со спущенными штанами, при этом голова девушки была в районе его коленей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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