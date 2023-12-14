«Мода, хайп и эпатаж!»: Что стоит за союзом Канье Уэста и дизайнера Рубчинского

Американский рэпер Канье Уэст любит эпатировать публику, однако приглашение им российского дизайнера Гоши Рубчинского связано с творчеством, а не с хайпом, предположил в интервью НСН международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

Канье Уэст ранее назначил Рубчинского главным дизайнером своего бренда одежды и обуви YEEZY. Музыкант назвал эту коллаборацию «важной вехой» истории дизайна, а самого Рубчинского «легендарным».