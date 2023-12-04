«Мути, ЮАР и пиар»: Модный форум БРИКС в Москве не стал вызовом Милану

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в интервью НСН рассказал, что завершившийся в выходные в Москве Международный форум BRICS+ Fashion Summit не ставил целью бросить вызов Миланской или Парижской неделям моды.

В рамках форума свои коллекции представили дизайнеры из 12 стран. В числе спикеров форума была известная итальянская актриса Орнелла Мути.