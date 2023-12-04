«Мути, ЮАР и пиар»: Модный форум БРИКС в Москве не стал вызовом Милану
Форум стал масштабным модным событием для Москвы, однако слова Мути о российских дизайнерах могли быть пиаром, заявил в эфире НСН Александр Белов.
Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в интервью НСН рассказал, что завершившийся в выходные в Москве Международный форум BRICS+ Fashion Summit не ставил целью бросить вызов Миланской или Парижской неделям моды.
В рамках форума свои коллекции представили дизайнеры из 12 стран. В числе спикеров форума была известная итальянская актриса Орнелла Мути.
«Я был на этом мероприятии, это довольно масштабное событие для российской моды. Последним подобным событием была Московская неделя моды, организованная прошлым летом. Этот саммит объединил много стран, были показы дизайнеров из Индии, стран Африки и Азии, было очень много гостей из разных государств. Я был на нескольких показах, они оказались качественными. Однако, это было организовано, скорее, для России и стран БРИКС и имеет мало отношения к модным показам в Милане или Париже», - сказал Белов.
По его словам, Орнелла Мути сказала, что носит одежду российских дизайнеров, при этом их самих на форуме было меньше, чем зарубежных.
«Я не назову приглашение Орнеллы Мути громким пиар-шагом, потому что она сейчас не на пике славы. Не думаю, что она имеет большое отношение к миру моды, правда она даже сказала, что даже носит российских дизайнеров. Может быть, это был пиар. При этом российских гостей было меньше, чем зарубежных, ориентация саммита была на дружественные страны. Был показ Алены Ахмадуллиной, мини-показ Александра Рогова, Валентин Юдашкин (дом моды - прим. НСН), Артем Кривда и другие дизайнеры. Показы были в интересных локациях, таких как Дом Пашкова, Зарядье, площадки были достойные», - заключил собеседник НСН.
В рамках BRICS+ Fashion Summit были показаны коллекции дизайнеров из Аргентины, Бразилии, Турции, Сербии, Белоруссии, Эфиопии, Индии и ряда других стран. При этом дизайнер из ЮАР David Tlale ранее демонстрировал свои коллекции на неделях моды в Париже и Нью-Йорке.
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